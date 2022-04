Cité de la gastronomie de Dijon : Le Village révèle ses premiers secrets

Ce sera le cœur battant de la cité de la gastronomie à Dijon à compter du 6 mai. Le Village gastronomique et du goût se dévoile doucement, avec ses allées, ce toit transparent, et ses dix boutiques : La Planche pour les fromages, Le Moulin pour le pain, mais aussi la Gloriette pour la pâtisserie, Le Billot pour la boucherie, Le Charreton pour les fruits et légumes, le manège à Moutardes, l'Ecaille pour la poissonnerie, le Dressoir pour l'art de la table, et la Librairie Gourmande, sans oublier la Cuisine Expérientielle.

La gastronomie en partage

On le sent, le protagoniste ici est à la fois invisible et présent partout : le terroir français, au sens le plus noble du terme. Charlotte Hanouna sera la gérante de la boutique La Planche : "On va défendre du terroir, la gastronomie française, les gens qui la font, nos artisans, et les agriculteurs qui sont derrière. C'est ce qui m'a plu dans le projet, parce que c'est ce que je défends dans mon métier en tant que fromagère : le bien-manger, et pouvoir le partager avec les clients, tout simplement."

Vue de l'intérieur de La Planche, la fromagerie de Charlotte Hanouna - Agence d'architecture Anthony Bechu

Un partage érigé en maître-mot également chez Raphaël Letouze, régional de l'étape. Né à Auxerre, formé à Dijon, il sera à la tête de la boulangerie Le Moulin. "Le cœur de la cité s'appelle le village, et c'est vraiment ce qu'on a envie de représenter. On va tous travailler ensemble, moi je vais prendre des produits de la boucherie, de la fromagerie, du maraîcher, et eux à l'inverse la même chose chez moi, dans un esprit de communauté."

Des "villageois" unis donc, pour défendre les savoir-faire dans un esprit dénué de concurrence économique : "ce n'est pas notre leitmotiv", assure Raphaël Letouze.

La gastronomie en démonstration

Pour le visiteur avide de découverte gastronomique, rien n'est laissé au hasard. Des ateliers culinaire, une Cuisine expérientielle, des MOF (Meilleur Ouvrier de France) en pagaille, bref, on est là pour goûter, et pour montrer aussi ce que la gastronomie française a dans le ventre :

"C'est vraiment de faire une démonstration de ce qu'est la gastronomie, de ce qu'elle était parce qu'on va reprendre des produits du terroir, et de ce qu'elle peut devenir, parce qu'on va être à la pointe du savoir-faire culinaire français, ça va être une vitrine", souligne Raphaël Letouze.

Vue en 3D du Village gastronomique, au coeur de la Cité - Agence d'architecture Anthony Bechu

A ceux qui s'attendent à voir les produits de notre région Bourgogne-Franche-Comté mis en avant, attention donc à ne pas trop vous faire d'illusions : oui, nos terroirs seront présents, mais pas que : "c'est une cité de la gastronomie à Dijon, mais une cité française, et tous les terroirs devront être représentés", nuance Charlotte Hanouna.

Mais son collègue boulanger a tout de même la Bourgogne chevillée au corps. Embauché pour cette aventure par La Minoterie Forest installée à Cluny, il cherche à mettre en avant sa région natale : "je sors ce matin même d'un rendez-vous avec un producteur de jus de fruits qui est à 23 km de Dijon, les blés sélectionnés sont des blés régionaux, notre baguette phare sera fabriquée à partir de blé Label Rouge et CRC cultivé au maximum à 150 km autour du Moulin. L'objectif c'est de faire parler les agriculteurs à travers nos cellules."

Une gastronomie... inaccessible ?

Le lieu a donc tout pour plaire aux amoureux de cuisine et de bons produits, mais il peut aussi en effrayer plus d'un, d'abord parce que les prix seront fatalement plus élevés, ensuite parce qu'il peut paraître inaccessible, réservé aux experts, à une élite. Sur ce point, nos deux artisans se veulent rassurants :

"Je pense qu'il y en aura pour tout le monde, pas d'inquiétude là-dessus" souligne Raphaël Letouze. Quand vous allez dans un supermarché, vous avez des premiers prix, et d'autres. On sera sur la même chose. On pourra pratiquer des prix concurrentiels. Mais on sera aussi effectivement sur des produits haut de gamme, sélectionnés, on ne pourra pas être sur du discount, ce n'est pas l'idée non plus."

Charlotte Hanouna aussi, demande à être jugée sur place : "il faut que les gens viennent, qu'ils poussent la porte, qu'ils soient curieux. L'idée ce n'est pas d'assassiner les gens, je n'ai jamais pensé que le fromage devait être inaccessible. Oui, un bon morceau de comté, ça peut chiffrer, si vous me prenez 500 grammes. Mais si vous me prenez 150 grammes, c'est différent. La notion de plaisir est importante, l'idée c'est peut-être d'avoir un discours avec nos clients pour leur dire qu'on peut manger moins, mais mieux, et pas forcément plus cher.

Et s'il reste pas mal de travaux à réaliser avant l'inauguration, les deux artisans l'assurent : ils seront prêts le jour J, le 6 mai 2022.