Clairette de Die : top départ pour les vendanges !

C'est le début des vendanges pour la Clairette de Die, ce lundi. Certaines vignes n'ont pas été épargnées par les aléas climatiques, cette année. La grêle a fait des dégâts au mois de juillet à Saillans, puis il y a eu la canicule de la semaine dernière. Il faut encore attendre pour dresser un bilan mais les professionnels du secteur s'attendent d'ores et déjà des volumes en baisse.

Des vendanges après plusieurs aléas climatiques

L'été a été sec et chaud. Pour Fabien Lombard, le président de l'AOC Clairette de Die, certains indices montrent que la récolte sera plus faible cette année : "avant maturité, nous contrôlons les raisins et notamment le poids des baies et là nous avons entre 10 et 15 % de baies plus petites, cela laisse présager une récolte un peu plus faible".

Juste avant la récolte, la pluie est bien tombée. Une bénédiction pour certains vignerons, selon Fabien Lombard : "les vignerons ont le sourire avec ces pluies mais il va maintenant falloir que l'eau pénètre jusqu'aux racines et que la vigne en profite. Pour les cépages les plus précoces, ça aura peu d'effets par contre sur le haut de la vallée, ce sera très profitable pour les raisins".

Avec la chaleur les raisins sont sucrés et acidulés

Si les quantités seront peut-être un peu plus faibles, la qualité devrait être au rendez-vous. Grâce à la chaleur, les raisins sont, cette année, sucrés et acidulés, un bon équilibre pour la conception de la Clairette de Die.

Enfin il y a une autre bonne nouvelle, souligne le Président de l'AOC Clairette de Die : "depuis le début de l'année 2023, les ventes de Clairette progressent de 4 % après plusieurs années de baisse".