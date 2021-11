Confinement des volailles à cause de la grippe aviaire : "un coup de massue", réagit une éleveuse du Gers

"Cette annonce, c'est un coup de massue", réagit ce vendredi Sylvie Colas, éleveuse de volailles dans le Gers, en charge du dossier grippe aviaire à la Confédération paysanne, invitée de franceinfo. Selon un arrêté publié ce vendredi au Journal officiel, les éleveurs doivent confiner sans délai leurs volailles pour éviter qu'elles ne soient contaminées par les oiseaux migrateurs.

Pour Sylvie Colas, cette obligation ne passe pas : "_Je suis hors la loi et je vais le rester_, ou j'abandonnerai la production, mais jamais je ne me conformerai à élever des volailles enfermées dans des bâtiments", souffle la gersoise. L'éleveuse raconte :

Dès ce matin j'ai soigné mes volailles et ouvert mes cabanes, puisque j'ai un petit élevage de volailles plein air. J'avais l'impression d'être hors-la-loi, et à la fois de me dire que je ne changerai jamais de modèle de production.