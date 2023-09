Clémentines : les producteurs corses pourraient manquer de saisonniers

Les producteurs de clémentines corses vont-ils manquer de main d'œuvre ? L'ouverture de la saison de récolte est annoncée pour début octobre. La filière s'attend à une bonne saison, même si l'on table pour le moment sur une légère baisse de production (estimée entre 1.000 et 2.000 tonnes).

Dans les exploitations, on surveille surtout la bonne santé des fruits, de plus en plus menacés par le changement climatiques. En cette fin d'été, en raison notamment des fortes chaleurs, les cochenilles farineuses sont venues ravager un grand nombre de fruits.

La principale inquiétude réside dans la question du recrutement de travailleurs saisonniers dont les besoins sont importants pour la période de récolte.

Par manque de main d'œuvre locale, 1.200 ouvriers en provenance du Maroc doivent arriver par avion en octobre. Pour des raisons administratives encore floues, à l'heure actuelle, 300 dossiers sont toujours bloqués dans les bureaux de l'OFII (l'Office français de l'immigration et de l'intégration). Les services de la préfecture doivent se pencher sur le sujet. Comment faire sans ces 300 saisonniers ? Les exploitants s'interrogent.

Ecoutez Jean-Paul Mancel, le président de l'APRODEC (association de défense des producteurs de clémentines et agrumes de Corse)

