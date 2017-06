Clermont-Ferrand: bientôt un supermarché coopératif?

"La Coop des Dômes" c'est le nom choisi pour ce futur supermarché coopératif et participatif. L'association qui porte ce projet a été officiellement constitué ce samedi après-midi.

L'association pour la création d'un supermarché coopératif à Clermont-Ferrand a été impulsé par les membres de l'ADML63, l'association pour le développement de monnaies locales dans le Puy-de-Dôme. Depuis janvier dernier, plus d'une soixantaine de personnes travaillent sur ce projet de supermarché coopératif.

Un projet participatif

Ce samedi après-midi, plus de 50 personnes se sont réunies pour adopter les statuts et les valeurs de l'association. Une première étape nécessaire à la construction du projet. Plusieurs groupes de travail ont été défini (gouvernance, recrutement, approvisionnement etc) pour que chaque personne impliquée dans le projet puisse apporter sa pierre à l'édifice. "Les coopérateurs seront propriétaires de la structure" explique Elizabeth qui est impliquée dans le projet. "Ce sont aussi des personnes qui participeront à la vie du magasin, à hauteur de 4h de travail toutes les 4 semaines" précise t-elle.

Des produits de qualité à des prix raisonnables

Ce modèle de supermarché coopératif commence à se développer en France, notamment dans plusieurs grandes villes comme Paris, Lille ou Bordeaux. "Alors pourquoi pas à Clermont-Ferrand?!" lance Elizabeth qui y travaille avec 70 personnes à ses côtés. L'idée c'est vraiment de contribuer à l'essor de l'économie locale en insistant sur les circuits courts. Grâce notamment à la vente de produits locaux afin de tisser des liens forts avec les producteurs auvergnats. Les membres de l'association insistent sur la qualité des produits "du bio, ou en tout cas respectueux de l'environnement". Mais tout cela, ils veulent que ce soit accessible à tout le monde! C'est pourquoi ils comptent pratiquer des prix beaucoup plus raisonnables que les magasins bio traditionnels.

Si vous souhaitez devenir bénévole au sein de cette association pour la création d'un supermarché coopératif à Clermont-Ferrand, ou si vous êtes producteur et intéressé par cette démarche, vous pouvez prendre contact sur leur site.