Clermont-Ferrand : une ceinture verte pour favoriser et pérenniser le maraîchage périurbain

Faciliter l'accès au foncier pour permettre l'installation d'exploitants agricoles et relocaliser la consommation sont les enjeux de la ceinture verte. Un projet porté par Clermont Auvergne Métropole et la Chambre d'Agriculture. Une réunion publique a eu lieu ce mardi à Gerzat.

C'est un constat alarmant. "La moitié des maraîchers diversifiés arrêtent leur activité au bout de trois ou quatre ans seulement" rappelle Jérémy Alvès, le directeur du projet. Pour favoriser l'accès au foncier et rendre pérennes les exploitations, la métropole clermontoise et la Chambre d'Agriculture lancent le projet de ceinture verte autour de l'agglomération.

Relocaliser la production de fruits et légumes

Développer une filière agricole locale qui valorise la qualité des produits et les pratiques concourant à la transition écologique du territoire, c'est l'objectif de la future Société Coopérative d’Intérêt Collectif qui regroupe les acteurs de la filière, et qui va servir de socle à cette opération.

La relocalisation de l’alimentation est apparue comme un enjeu essentiel lors de la pandémie de Covid-19. "Au siècle dernier il y avait encore des ceintures maraichères autour des métropoles, mais avec l'urbanisation et d'autres choix pour l'agriculture ce n'est plus le cas" explique Jean-Marie Vallée, en charge de l'agriculture au sein de la métropole clermontoise qui apporte 100.000 euros pour le financement de l'opération. "On estime actuellement que le grand Clermont n'est autonome qu'à 13% pour les légumes, l'objectif est d'atteindre 50% en 2050" espère l'élu.

Le dispositif prévoit de mettre à disposition des porteurs de projets un pack standard constitué de 2 hectares de terrain, une serre de 1500 m2, un bâtiment, un système d'irrigation complet et un accompagnement technico-économique. "On souhaite que les futurs maraîchers puissent se verser un SMIC dès la première année" poursuit Jérémy Alvès.

La Société Coopérative d'Intérêt Collectif s’engage ensuite à investir entre 150.000 et 180.000 euros par site retenus sur la base de la qualité agronomique du terrain favorable au maraîchage, l’accès à l’eau, l’accès à l’électricité, la présence d’un chemin carrossable et le caractère constructible de la parcelle. "Il y a aussi une dimension sociale pour que les plus démunis puissent aussi avoir accès à ce type de produits, et en terme de bilan carbone, c'est quand même mieux" ajoute Jean-Marie Vallée.

L'objectif est de réalisé entre 1 et 3 installations la première année, et 5 à 10 par an ensuite.