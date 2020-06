Climats de Bourgogne : un mois des climats version 2.0

Pas de grands rassemblements, ni de manifestations cette année, à cause du coronavirus. L'Association des Climats du vignoble de Bourgogne a donc choisi de célébrer cette année "le mois des Climats" en version internet et papier.

Un module de e-formation «Comprendre les Climats du vignoble de Bourgogne»

Ce module est composé de 6 mini-vidéos de 2 minutes et de quiz associés, à destination notamment des professionnels de l’hôtellerie et du tourisme. En accès libre sur le site Internet de l’Association

L'e-formation proposée par l'association des Climats de Bourgogne - Association des climats de Bourgogne

Une nouvelle carte touristique

Une nouvelle carte touristique propose une collection d’expériences pour visiter les Climats, dans une mise en page qui fait la part belle au dessin.

La nouvelle carte des Climats de Bourgogne - Association des Climats de Bourgogne

Ces deux outils s’intègrent dans une démarche plus générale menée par l’Association pour accompagner un tourisme durable et développer les coopérations avec les professionnels que sont notamment les offices de tourisme, les clubs hôteliers et de restaurateurs ainsi que les vignerons.

Une démarche d’autant plus fondamentale en cette période de crise sanitaire où la relance de l’activité économique et touristique en local est un enjeu fort. Le mois de découverte aura lieu cette année d’une manière inédite et dématérialisée: en ligne sur les réseaux sociaux.