VIDÉO - Cohabitation entre patous et promeneurs : les éleveurs drômois réclament un permis de randonner

Les attaques de loups seront en baisse cette année dans la Drôme, d'après le premier bilan chiffré de la préfecture. 24% d'attaques en moins par rapport à 2020 et une baisse d'un tiers du nombre de victimes. Cela représente malgré tout 370 animaux tués par le canidé, en 2021. Il faut relativiser ces "bons" chiffres assurent les éleveurs, après une année 2020 particulièrement difficile. Reste donc que la situation n'a pas empiré. C'est peut-être dû à la hausse du nombre de chiens de protection. Ces chiens ne sont toutefois pas sans poser des problèmes de cohabitation, avec les promeneurs notamment.

Il faut mettre en place un permis de randonner - Frédéric Gontard, président de la FDO de la Drôme.

Cette année encore, la préfecture de la Drôme a recensé deux ou trois signalements concernant des chiens agressifs envers les hommes. Mais pour le président de la fédération départementale ovine, le problème vient des promeneurs, pas des chiens. Frédéric Gontard était l'invité de France Bleu Drôme Ardèche ce mercredi matin. "On a une partie de notre société, surtout post-covid , qui veut profiter de la nature. Mais il y a un manque de connaissance de nos concitoyens qui utilisent la nature à outrance. C'est pourquoi nous, la profession, nous allons demander au niveau national, un permis de randonner" explique Frédéric Gontard.

Et de préciser : "les gens ne sont plus du milieu rural, ne connaissent plus les animaux. Ils croient que quand ils voient un joli patou tout blanc, on peut en faire une peluche... et bien non, ce n'est pas le cas. C'est un chien qui protège ses brebis, sa famille. Ce n'est pas un chien qu'on caresse". Mais Frédéric Gontard est formel, "_le patou ne vous attaquera jamais, c'est impossible. Il vous prévient, il aboie_. S'il devient agressif, c'est qu'il y a eu forcément quelque chose de la part du promeneur qui ne convient pas au chien de protection".