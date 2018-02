Dijon, France

La manifestation a commencé vers 10 heures du matin, sur l'échangeur de la Toison d'Or. Les tracteurs et les remorques ont bloqué l'arrivée depuis Valmy et les bretelles de sortie de la Rocade. Sur les banderoles, des slogans : "Mangez français", "Soutien à l'agriculture française", "Non au Mercosur".

Les éleveurs dénoncent un accord agressif et injuste

"Mercosur" ? C'est un traité en passe d'être signé, qui autoriserait l'importation en France d'un quota de viande en provenance d'Amérique Latine. Les normes d'élevage y étant moins contraignantes, la viande produite est moins chère, et c'est de la concurrence déloyale selon Maxime, un jeune éleveur d'Is-sur-Tille : "On arrive déjà pas à vendre notre viande, et on nous importe 400 000 tonnes de viande. On ne comprend pas ça."

D'autant que la viande est aussi de moindre qualité, poursuit-il : "Les normes ne ressemblent pas aux nôtres. Les bêtes sont à l'engraissement toute l'année, avec des rations aux hormones, au maïs et au soja OGM, elles vivent dans leurs déjections... Et ça pollue énormément. Cela n'a rien à voir avec notre élevage à nous qui, lui, est principalement fait avec de l'herbe et des bêtes herbagères."

Les agriculteurs ont déversé du purin et des pneus sur l'échangeur de la Toison-d'Or © Radio France - Lisa Guyenne

Des pneus incendiés place de la République

Un cri d'alerte que les quelque 200 paysans mobilisés ont tenté de faire entendre aux automobilistes ce matin, en distribuant des tracts et en déversant du purin sur l'échangeur de la Rocade. Ils ont ensuite quitté la Toison-d'Or pour rejoindre la place de la République le long du tramway. En ville, des pneus et des bottes de paille ont été brûlés.

Pas de garantie obtenue de la préfète

En milieu d'après-midi, une délégation de la FDSEA et des Jeunes Agriculteurs ont obtenu un rendez-vous avec la préfète, Christiane Barret. "Elle a dit qu'elle ne pouvait rien faire, qu'elle ferait remonter au gouvernement. Mais nous n'avons obtenu aucune garantie", se désole François-Xavier Lévêque, président des Jeunes Agriculteurs de Côte-d'Or.

Ils ont ensuite quitté le centre-ville pour occuper le rond-point de l'Arc,près de Saint-Apollinaire.

La circulation des trams a été perturbée, mais rétablie à 16 heures, selon un communiqué de Divia.