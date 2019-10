Après le défilé de la Coordination Rurale lundi dans les rues de Limoges, la FDSEA et les Jeunes Agriculteurs se mobilisent ce mardi en manifestant sur l'autoroute A20 dans la traversée de Limoges. Ils dénoncent un "agribashing ambiant" et l'accumulation des normes qui paralysent leur métier.

Colère et désespoir : les agriculteurs manifestent sur l'A20 ce mardi à Limoges

Limousin, France

La circulation est très perturbée, ce mardi à la mi-journée, sur l'autoroute A20 dans la traversée de Limoges. Tracteurs et remorques de la FSDEA et des Jeunes Agriculteurs ralentissent en effet le trafic à l'occasion d'une journée nationale de mobilisation du monde agricole.

Résultat : circulation extrêmement perturbée entre Limoges-Grossereix et la sortie centre-ville Les Casseaux (dans le sens nord-sud), et entre Limoges-sud-Feytiat et la sortie Les Casseaux dans le sens sud-nord.

Après la mobilisation de la Coordination Rurale lundi dans les rues de Limoges, les syndicats FDSEA et Jeunes Agriculteurs mobilisent leurs troupes ce mardi pour exprimer la colère, le ras-le-bol et le désespoir du monde agricole. Les exploitants, et notamment les producteurs de viande ici en Limousin, dénoncent particulièrement "la mode de l'agribashing", autrement dit les critiques incessantes sur les pratiques des agriculteurs français.

En Corrèze, les agriculteurs de la FDSEA et des JA 19 se sont également rassemblés à l'entrée de l'autoroute A89 à Naves pour interpeller les automobilistes sur leur situation.

