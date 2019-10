Colmar : les agriculteurs alertent sur les dégâts des sangliers dans leurs prairies

Colmar, France

Près de 80 agriculteurs ont manifesté ce mercredi après-midi devant la préfecture du Haut-Rhin à Colmar. Un rassemblement à l'appel de la confédération paysanne et de la coordination rurale. Ils dénoncent les dégâts à répétition des sangliers dans leurs prairies.

1.000 hectares de prairies détruites à cause des sangliers dans le Haut-Rhin

Près de 1.000 hectares de prairies ont été détruites à cause des sangliers dans le département. Ce sont principalement les agriculteurs de montagne qui sont touchés. Ce que réclament les agriculteurs, c'est que le préfet revoit sa copie sur le schéma départemental cynégétique, un schéma qui régule la chasse et qui a été signé en août dernier.

Ils réclament la suspension du schéma. Ils ont déjà alerté Elisabeth Borne, la minsitre de la transition écologique sur le sujet. Elle a deux mois pour répondre. En cas de non réponse, ils saisiront le tribunal administratif.

L'herbe est retournée à cause des sangliers. Elle permet de nourrir nos animaux. Le foin que l'on achète à la place n'est pas équivalent et au bout cela nous coûte plus cher et on a peu d'indemnisation !", un agriculteur installé à Liepvre dans le Haut-Rhin

Ce que dénoncent les agriculteurs, c'est l'agrainage massif des cerfs et des sangliers © Radio France - Guillaume Chhum

Le sujet qui fâche est celui de l'agrainage massif du gibier. Il permet aux chasseurs de mettre en grande quantité du grain sur leurs terrains, pour attirer les sangliers. 4.500 tonnes ont été déversées dans les prairies du Haut-Rhin.

Mais cette technique accélère leur prolifération et entraîne des gros dégâts pour les agriculteurs.

Avec des masques, les agriculteurs ont mimé les dégats des sangliers dans leurs prairies © Radio France - Guillaume Chhum

Ils souhaitent aussi que les chasseurs soient plus actifs pour mettre hors d'état de nuire les sangliers et qu'ils participent à la régulation la population, qui devient de plus en plus envahissante .