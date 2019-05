Colmar : un millier d'échantillons en lice pour décrocher des médailles au concours des vins d'Alsace

Pendant deux jours, à partir de ce mercredi , se déroule la 48e édition du grand concours des vins d'Alsace, au Parc des Expositions de Colmar. Plus d'un millier d'échantillons sont en lice pour décrocher des médailles. 10 vins coups de cœur bénéficieront d'une campagne gratuite d'affichage.

Le 48e grand concours des vins d'Alsace de Colmar s'est ouvert ce mercredi 22 mai, au Parc des Expositions de Colmar. Les 208 membres du jury (vignerons, œnologue, restaurateurs), notent pendant deux jours, 1020 échantillons de vins d'Alsace.

Du Riesling en passant par le muscat, le gewurztraminer.C'est le millésime 2017 et 2018 qui est passé au crible . 102 domaines participent à ce concours. Le tiers des échantillons sera récompensé, par des médailles d'or ou d'argent.

Le millésime 2018 qualifié d'excellent

Ces récompenses au grand concours des vins d'Alsace permettent aux domaines de se faire connaitre auprès des consommateurs. Le palmarès sera dévoilé dans une semaine.

C'est pour les novices en vin, d'avoir des repères dans les supermarchés par exemple. Une médaille d'or est gage de qualité d'une bouteille, d'un domaine et du travail du vigneron.

Les échantillons sont notés de 1 à 10 © Radio France - Guillaume Chhum

"Ces médailles sont importantes", Philippe Bouvet, le directeur marketing du CIVA Copier

Ces médailles, cela permet de faire le tri. Cela permet aux consommateurs de se repérer dans un rayon des vins qui est bien souvent encombré. C'est aussi et surtout un gage de qualité," Philippe Bouvet, le directeur marketing du CIVA

Une bouteille médaillée sera bien sûr plus facilement vendue qu'une non médaillée. Parmi les échantillons en dégustation, les membres du jury ont souligné la qualité du millésime 2018 . "Ce sont des vins fruités, agréables à boire et très plaisants. Ils sont être appréciés du grand public," souligne Pascal Ruhlmann, vigneron à Scherwiller.

La nouveauté du concours : les 10 coups de cœur

Cette année, pour mieux valoriser les vins d'Alsace : la nouveauté c'est le prix coup de cœur. Il désignera les 10 meilleurs échantillons du concours, qui ont décroché des médailles d'or. Le résultat est attendu ce jeudi matin. Les lauréats bénéficieront d'une campagne d'affichage d'une semaine dans les abribus, sur Mulhouse, Colmar, Sélestat ou encore Strasbourg.

Plus de 200 personnes participent au jury © Radio France - Guillaume Chhum

Une volonté de mieux mettre en valeur la qualité des vins d'Alsace et ses domaines.