Colombier-le-Vieux : le procès des usages de l'eau

C'est un type de procès qui pourrait se multiplier dans les années qui viennent. Le procès des usages de l'eau. Sylvain, un agriculteur de Colombier-le-Vieux a construit une retenue d'eau dans un vallon pour dit-il recueillir les eaux de pluie. Il s'agissait pour lui de faire boire ses vaches laitières. Mais la justice lui reproche d'avoir barré un cours d'eau sans autorisation dans un secteur très sensible.

Un débat technique

Il est permis de construire une retenue d'eau pluviale sans autorisation si elle ne dépasse pas un certain volume. En revanche, il est indispensable de demander une autorisation lorsque l'on barre un cours d'eau.

L'office français de la biodiversité (OFB) a montré que dans ce vallon, c'est bien un cours d'eau qui serpente, affluent de la Daronne, sous affluent du Doux. Un cours d'eau parce qu'il y a plusieurs sources, ici plusieurs suintements à travers le granit et qu'il y a présence de faune aquatique comme des salamandres dont les juvéniles ont des branchies et ne peuvent vivre que dans l'eau. Il n'est pas évident de voir ici une rivière mais un cours d'eau selon la définition de l'administration. Il fallait donc que Sylvain demande une autorisation.

Sylvain a donc été condamné à démolir sa retenue d'ici le 30 septembre avec une astreinte de 50 € par jour à partir du premier octobre.

Un secteur particulièrement fragile

La réalité c'est que ce secteur du bassin versant du Doux est particulièrement fragile. Il a été classé en 1995 zone de répartition des eaux. Concrètement ça signifie que la demande en eau est supérieure à ce que la ressource naturelle peut donner.

L'administration, la fédération de pêche , le syndicat mixte du bassin versant et les associations de protection de la nature sont particulièrement vigilantes. Dans ce bassin versant, il existe 950 retenues ou barrages dont un tiers n'ont plus d'usage connu. Il s'agit donc de rationnaliser cette demande en eau toujours plus importante face à des étiages toujours plus sévères.