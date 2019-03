Colza OGM semé par erreur : 600 hectares à détruire en Sarthe

Céréalier en vallée du Loir, Jean fait du blé, du maïs... Et du Colza. L'été dernier, il en sème quinze hectares, dont trois de la varité DK exception achetée à la coopérative Agrial. C'est à ce sujet qu'il reçoit, en janvier, l'appel d'un technicien, qui lui annonce la mauvaise nouvelle : l'unique sac de graines qu'il a acheté fait partie des trois lots contenant des traces de semences OGM. Importées d'Argentine, ces graines de la marque Delkab (groupe Bayer/Monsanto) ont été vendues à des centaines d'agriculteurs français. En tout, près de 8 000 hectares sont concernés dans le pays, dont 2 000 dans le Loir-et-Cher et 600 en Sarthe.

Le taux de contamination étant infime (moins de 0,1 %), sur ses trois hectares Jean n'a probablement que quelques pieds OGM. Mais pour lui, comme pour les autres, la consigne du ministère de l'agriculteur est claire : il faut tout détruire. "Cette culture étant interdite sur le sol français, rappelle Benoît Dufumier, directeur des territoires (DDT) à la préfecture de la Sarthe, il faut intervenir avant la floraison, éviter que la graine se forme pour empêcher toute reproduction dans les cultures." Un coup dur pour les exploitants, qui craignent aussi que l'image du métier n'en prenne un coup de plus : "On va encore se faire mal voir, nous, les agriculteurs. Et puis quand les gens vont voir un champ grillé, ils se diront qu'il y a eu de l'OGM ici ! Non, non, ça ne sert à rien d'en parler...", nous ont dit plusieurs agriculteurs ayant refusé de témoigner.

2000 € d'indemnités pour chaque hectare détruit

Comme les autres, Jean a signé un protocole de destruction préconisant l'utilisation du 2,4-D, un puissant herbicide également produit... par Monsanto. Ensuite, pendant deux ans il ne pourra ni labourer, ni replanter à sa guise "car derrière le 2,4-D, on ne peut pas tout semer. Moi je vais faire du maïs mais je devrai travailler la terre superficiellement, surtout pas de labour !" Une perte de temps, d'argent et beaucoup de soucis que le géant mondial des semences s'engage à compenser à hauteur de 2 000 € l'hectare. "C'est aussi pour nous faire taire", pense Jean, qui souhaite surtout, aujourd'hui, des explications : "D'où est venue la contamination exactement ? Comment se fait-il qu'on en soit arrivé là alors que ces semences sont certifiées ?"

On n'a aucune réponse nulle part !

"C'est très flou, renchérit Anne-Sophie de Verchère, fraîchement élue à la Chambre d'agriculture de la Sarthe sur la liste indépendante Avenir agricole, que ce soit à la Chambre, au ministère, on n'a aucune réponse, nulle part ! Comment ça a pu rentrer en France ? Pourquoi on ne le découvre que maintenant ? Au vu de toutes les normes que l'on impose aux agriculteurs, on pourrait être un peu exigeant et contrôler de très très près ce qui rentre sur le territoire français."

Le groupe Bayer-Monsanto a annoncé l'ouverture d'une enquête interne pour faire la lumière sur cet incident. En France, la répression des fraudes poursuit son enquête auprès des fournisseurs et des revendeurs de ces semences contaminées. En attendant, 2 % des 28 000 hectares de colza cultivés en Sarthe vont partir en fumée.