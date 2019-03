Comice de Feurs 2019 : top départ pour la 135e édition

La 135e édition du Comice de Feurs a débuté vendredi 29 mars. La plus grande ferme ligérienne occupe toute la ville de Feurs jusqu'au lundi 1er avril. Un événement incontournable pour les professionnels, mais aussi pour les visiteurs, petits et grands.

Feurs, France

Le Comice de Feurs a ouvert ses protes vendredi 29 mars. Une 135e édition de cette réunion agricole importante aussi bien pour le département de la Loire que pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Des milliers de visiteurs sont attendus tout le week-end, pour voir veau, vache, cochon...

Et au milieu de toutes les expositions, on trouve les animaux, regroupés dans un espace fermé. Ce week-end, les éleveurs vont pouvoir valoriser leurs bêtes avec cinq concours différents. Et déjà, les curieux se pressent pour faire leur pronostic : "Nous, c'est notre foire agricole, on aime bien venir faire un tour. J'aime bien venir voir les bêtes, je connais les agriculteurs, c'est bien de parler avec eux. On leur demande s'ils ont des bêtes, comment ça se passe. Donc on vient voir les vaches, on vient les comparer si on peut ! Normalement, il y a une grosse partie qui est primée, il va y avoir le Grand prix d'honneur de la bête du comice, et puis le Grand prix des bœufs, des vaches..." raconte Thierry, un habitué du Comice de Feurs depuis des années.

Plus loin, pour les enfants, la ferme pédagogique regroupe âne, lapins, poules, cochons, agneau : "Tous les éleveurs se mettent en quatre pour animer cette ferme pédagogique. Les enfants sont émerveillées, ils ont énormément de questions. Nous, nous sommes blasés, et avec des notions de bonnes conduites, on n'ose pas poser les bonnes questions. Mais eux ils osent et c'est rafraîchissant", confie Nadine Couturier, qui guide les enfants dans la ferme pédagogique.

Mais il n'y a pas que les animaux ! Les chapiteaux des marchands envahissent les rues de Feurs. Au menu : des produits du terroir évidemment, mais aussi du matériel agricole, des vêtements, des véhicules, et toutes sortes de produits que l'on retrouve sur les foires. Et votre radio, France Bleu Saint-Etienne Loire est également présente au Comice, ce samedi 30 avril, pour des émissions en direct de Feurs. Le Comice de Feurs dure jusqu'au lundi 1er avril.