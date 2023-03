Comice de Feurs : confréries et pédagogie pour la 139e édition

Le Comice de Feurs, avec ses plus de 400 bêtes et ses 450 exposants, est la plus grande manifestation agricole de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Hervé Maître, le commissaire-général du comice, estime qu'il faut rappeler au plus grand nombre ce qu'est l'agriculture aujourd'hui.

ⓘ Publicité

France Bleu Saint-Étienne Loire : C'est le 139ᵉ comice, il faut bien trouver des idées pour se renouveler. Est-ce dans cette optique que vous faites une place aux confréries de la région cette année ?

Hervé Maître : Je crois qu'il faut toujours être à l'écoute des opportunités qui peuvent se présenter. Il se trouve que l'ambassade des confréries d'Auvergne-Rhône-Alpes est en train de se redynamiser depuis quelques mois et ils ont l'habitude de se rassembler dans le centre de la Loire, parce que c'est un lieu assez facile pour rassembler à la fois les gens d'Auvergne et les gens de Rhône-Alpes. Et donc, assez naturellement, quand je les ai rencontrés, qu'ils m'ont proposé de faire une première sortie, j'ai proposé de faire une première sortie au comice de Feurs. Et donc, c'est ainsi que l'opération s'est mise en place avec l'ambassade des confréries. On a une quinzaine de confréries qui seront présentes. Il y a deux types de confréries. Il y a les confréries qu'on connaît plus facilement, qui sont les confréries de produits : la confrérie du Vieux pressoir qui fait la promotion de la Côte roannaise, ça parle à tout le monde. Et puis on a des confréries qui sont plus des confréries de savoir-faire, de tradition. Je vais prendre l'exemple de la confrérie du Tire-bouchon, par exemple. Ce n'est pas lié complètement à un produit, c'est un savoir-faire, une culture, une histoire. Et donc c'est ces deux types de confréries qui seront présentes demain toute la journée.

Vous avez aussi voulu cette année mettre plus de pédagogie autour de l'événement à destination, avec un guide papier gratuit, mais aussi des visites guidées. Qu'espérez-vous apporter en plus aux visiteurs ?

Au grand public, rien de particulier, qu'ils en profitent et ils ont l'habitude de le faire chaque année. Par contre, je pense qu'en terme de pédagogie, dans notre pays, quand on parle d'agriculture, on a encore un peu de travail à faire - pour ne pas dire beaucoup de travail à faire - parce qu'on a un constat qu'on fait tous les jours dans notre société, c'est qu'il y a quand-même de plus en plus de gens, quand on leur parle d'agriculture, ils pensent savoir, mais en fait, ils ne savent pas grand chose, voire ils ont oublié des choses assez fondamentales. Et je pense qu'il y a quelques années, on se moquait des Parisiens en disant "les Parisiens ne connaissent rien à l'agriculture et la ruralité". Je crois qu'aujourd'hui, on a même des Stéphanois, on a même des Rouannais, des Montbrisonnais, même des Foréziens qui ont besoin parfois d'une petite piqûre de rappel parce que l'agriculture qu'ils ont peut-être connue quand ils avaient dix ou quinze ans, n'est plus celle d'aujourd'hui. Parce qu'on a trop l'habitude de faire le procès de notre agriculture en France au lieu d'en être très fiers. Et je pense que c'est ça la pédagogie qu'on a avant tout à faire sur notre sur notre manifestation, d'être fiers de notre agriculture dans sa diversité, dans ses produits, qu'ils soient traditionnels, locaux, dans les circuits courts, dans les circuits industriels. Parce que si on n'avait pas les circuits industriels, on ne mangerait pas tous les jours dans le pays, on on a un petit peu trop tendance à l'oublier et ça aussi, c'est une pédagogie qu'on a envie de faire. On a par exemple un pôle laitier. Si on n'avait que des produits sous Appellation d'origine contrôlée pour se nourrir, il y aurait un paquet de nos concitoyens qui n'auraient pas les moyens de se nourrir. On a besoin aussi des circuits industriels dans la filière laitière, comme on en a besoin dans la filière viande.

Vous faites aussi beaucoup de place au sport sur ce comice, n'est-ce pas un peu décalé ?

On a toujours été une ville sportive, la ville de Feurs, et le comice de Feurs est quand même le reflet de notre territoire et le reflet de notre ville. Et donc notre volonté, c'est aussi de toujours avoir un peu de monde, de saisir aussi encore les opportunités. C'est ce que je vous disais tout à l'heure pour pour le cas des confréries.

Avec le Mondial de rugby et les JO de Paris ?

Exactement. Les JO, ce sera l'année prochaine... je pense qu'on aura un comice olympique l'année prochaine. J'ai envie de dire que le slogan de 2024 est assez facile à trouver. Et puis je rappellerais quand-même une réalité, c'est que la première ville dans la Loire à être labellisée Terre de Jeux , c'est la ville de Feurs. Donc ça veut dire qu'on est vraiment dans la continuité d'une politique qu'on mène ici, dans cette ville depuis de nombreuses années. Donc bien voilà, cette année, c'était le rugby. Donc effectivement, avec un partenaire, la société Sagra, on a toujours l'habitude de faire une animation qui permet le vendredi à l'entreprise d'accueillir ses clients et ses partenaires, qui permet au grand public, le samedi et le dimanche, d'en profiter et qui permet au personnel qui organise la foire-exposition, à toute l'équipe qui encadre la manifestation, de participera aussi à cette animation. Donc, il y aura le thème du rugby. Il y aura des places pour la Coupe du monde à gagner sur ce stand. Et puis, comme on est une ville où le basket est souvent à l'honneur, on a aussi été sollicité par le Comité régional de basket qui voulait faire la promotion des terrains et matches contre trois contre trois. Donc, on a un terrain qui est installé pour le week end avec des clubs et des écoles qui vont se succéder pendant la journée de vendredi et lundi, puis samedi et dimanche le grand public. Voilà, on a toujours été à l'écoute de l'actualité.

Le Comice de Feurs, ce sont évidemment aussi les concours agricoles, avec plus de 400 bovins présents cette année, et un enjeu économique important puisque les bêtes sont préparées pour ensuite être vendues. Lors de l'édition 2022 du comice, une dizaine de bêtes n'avaient pas trouvé d'acheteurs, ce qui peut interroger sur l'avenir des filières d'exception. "Heureusement que nous avons affaire à des passionnés", commente le vice-président du comice, François Duchêne. "Mais je pense que c'est dans beaucoup de domaines comme ça... le problème est qu'il y a très peu d'écart entre les animaux qui servent à faire du steak haché et ceux qui seront de super valeur bouchères et qui feront le travail de nos bouchers traditionnels", poursuit-il.

loading