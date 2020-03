Comice de Feurs : même en cas de restrictions liées au coronavirus, le classement des animaux aura lieu

"On a reçu beaucoup d'appels, des éleveurs notamment, qui se posent des questions, et quelques coups de fil d'acheteurs potentiels". Pierre Dosson, le président de l'association du Comice agricole de Feurs ne cache pas qu'il y a des doutes autour de l'édition 2020 du Comice, prévue du 20 au 23 mars. Mais jeudi encore, les services de l'État lui ont affirmé que la manifestation était maintenue, "à ce stade". L'expression est dans toutes les bouches dans cette période d'incertitude, mais la précaution est de mise. Car le gouvernement a été clair en cette fin de semaine : le passage au stade 3, celui d'épidémie avérée, devrait intervenir dans les prochains jours en France.

"Quoiqu'il se passe, le classement des animaux aura bien lieu", poursuit Pierre Dosson. C'est la raison d'être du Comice de Feurs, alors pas question de faire une croix sur les concours d'animaux de boucherie (charolais, limousins, agneaux et ovins), prévus samedi 21 mars. Plus de 400 animaux sont inscrits. Et leurs éleveurs les ont préparé "parfois depuis un an", précise le président de l'association du Comice agricole de Feurs. "On ne peut pas les laisser tomber, ils comptent sur nous pour vendre leurs bêtes".

Le précédent de 2001

Les organisateurs ont donc anticipé les différentes éventualités. "Soit la manifestation a lieu normalement, et tant mieux; soit il y a une interdiction au public, dans ce cas on fera quand-même venir les animaux et les juges, et on enverra les résultats des classements aux acheteurs potentiels", détaille Pierre Dosson. Et dans le cas d'une annulation du Comice, les concours se feront à domicile : "on formera des équipes de juges, qui iront voir les bêtes chez les éleveurs, on l'a déjà fait en 2001 au moment de l'épizootie de fièvre aphteuse... à l'époque j'avais dit "plus jamais", mais on est prêt à le refaire". Les organisateurs du Comice ont une seule inquiétude réelle : une interdiction qui tomberait la veille ou l'avant-veille de la manifestation, sachant que les animaux arrivent dès le vendredi matin sur le site des écuries de Feurs.

En plus des concours, les visiteurs du Comice retrouveront la traditionnelle ferme aux enfants pour cette édition 2020. Du côté de la foire-exposition, trois thèmes sont mis en avant : la filière bois, les élevages laitiers et le tourisme en Forez-est.