Comme ailleurs en France, les ventes de vin rosé bondissent aussi en Touraine cet été

Avec la chaleur, on sort volontiers son ballon de rosé (avec modération), et comme il a fait chaud dès avril en Touraine, les ventes ont commencé plus tôt : dès avril-mai, au lieu de mai juin d'habitude. D'où ce chiffre national : 10% d'augmentation des ventes entre mai 2021 et 2022, qui se retrouve en Touraine. Entre les mois de juillet 2021 et 2022, les ventes de rosé ont augmenté de 30% dans les maisons des vins de Bourgueil.

On est quasiment en rupture de stock, alors que d'habitude on va jusqu'à la fin de l'année !

Chez nous, en Touraine, les clients viennent plutôt chercher du vin rouge, mais nos vins rosés ont des arguments explique Jean-Luc Duveau, le président du syndicat des vins de Bourgueil. "On a deux styles, le rosé vraiment léger, fruité, qui va se boire frais à l'apéritif. On va être sur le côté très floral. Et puis après on a les rosés un peu plus riches, un peu plus charpentés, des rosés de repas, qu'on peut boire dès l'apéritif, sur des poissons grillés ou des viandes blanches, jusqu'au dessert."

Le rosé : une niche en Touraine

Le rosé reste une niche: il représente 6 à 8% des vins de Bourgueil. Le domaine de Jean-Luc Duveau ne fait exception : il produit 25 hectolitres de rosé par an sur 900. Mais cette année, _"on est quasiment en rupture, alors que d'habitude on va jusqu'à la fin de l'année !"_poursuit le vigneron. Pas de panique cependant : une bonne récolte s'annonce pour les producteurs de Bourgueil. Il devrait y avoir une nouvelle cuvée prête pour l'été prochain.