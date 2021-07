Comment éviter un nouvel épisode de grippe aviaire ? Les cinq mesures du ministère de l'Agriculture

Après une quarantaine de réunions avec les fédérations d'éleveurs et autres parties prenantes de la filière volaille, le ministère de l'Agriculture a dévoilé ce jeudi soir sa feuille de route pour éviter un nouvel épisode de grippe aviaire l'hiver prochain. L'hiver dernier, 3,5 millions de volailles avaient été abattues de manière préventive, or "on sait désormais que le virus circule activement dans la faune sauvage quasiment tous les ans" dit le ministère. Il veut prendre des mesures rapidement "pour éviter une nouvelle situation compliquée à l'automne". Il propose donc cinq mesures phares, qui seront mises en place pour certaines dès septembre 2021.

1. Fin des dérogations au confinement

Dans le viseur du ministère de l'agriculture : les dérogations aux confinements des volailles dans les petites exploitations, trop nombreuses. Sur 300 demandes, 200 avaient été accordées par la préfecture des Landes. Pus de 25.000 canards s'étaient ainsi retrouvées à l'air libre en pleine crise. Ces dérogations seront donc supprimées : en période à risque de grippe aviaire, les animaux devront obligatoirement être mis à l'abris, avec des contraintes différenciées en fonction des espèces, des élevages et des modes d'élevage.

Une mesure "disproportionnée", estiment la Confédération paysanne et le Modef des Landes, qui ont signé la feuille de route mais émettent "de nombreuses réserves". Les deux organisations demandent "une mise à disposition de différents moyens pour mettre à l'abri les volailles respectant le bien-être animal et le mode de production en plein-air" ou encore que "la claustration des volailles dans les petites exploitations soit de maximum six semaines en période à risque".

2. Création des "zones à risque de diffusion"

Autre mesure, sur la base de l'avis de l'ANSES : la création d'une nouvelle typologie de zonage avec des "zones à risque de diffusion" du virus. Il s'agira par exemple des zones à forte densité de palmipèdes gras. Dans ces zones-là, il y aura une réduction du nombre d'animaux pendant les périodes à risque et les mesures de biosécurité y seront renforcées.

3. Télédéclaration obligatoire

Désormais, en cas de crise, les éleveurs devront aussi déclarer en ligne toute leurs données sur leur cheptel, comme le nombre de volailles touchées. Le but est de pouvoir suivre en temps réel l'évolution de l'épizootie, pour prendre des mesures afin de limiter la diffusion de l'influenza aviaire.

4. Perte des indemnisations

Si les éleveurs ne respectent pas les règlements, alors ils pourraient perdre leurs indemnisations en cas d'abattage des oiseaux. Là-dessus, la Confédération paysanne et le Modef des Landes demandent que cette mesure soit "proportionnée aux conséquences que la non-conformité engendrerait. La suppression des indemnisations doit intervenir s'il est avéré que la non-conformité a entrainé l'émergence d'un ou plusieurs foyers."

5. Création d'un système d'audit

A plus long terme, chaque exploitation sera contrôlée par un vétérinaire sanitaire pour vérifier que les mesures de biosécurité sont adaptées à l'élevage en question, au cas par cas. Si c'est le cas, il obtiendra un "certificat de biosécurité", sinon des changements devront être opérés dans l'élevage pour qu'il puisse l'obtenir. Cette mesure ne sera probablement pas mise en place avant 2022 puisque le ministère doit encore créer les grilles d'audit pour les contrôles, en fonction de chaque type d'élevage.

Sur ces mesures de biosécurité, la Confédération paysanne et le Modef des Landes demandent par exemple à "réduire fortement les transports en période à risque" ou encore "des évolutions sur l'équarrissage, et l'étude d'alternatives qui permettent une gestion in situ." Dans son rapport, l'ANSES avait en effet dénoncé des retards sur le retrait des cadavres. Certains éleveurs avaient dû garder leurs animaux morts dans leur ferme pendant plus d'une semaine.

Les deux organisations insistent aussi sur le fait que "les audits doivent être réalisés par des intervenants qui connaissent les spécificités des petits élevages de volailles traditionnels et ne pas peser financièrement sur les éleveurs".