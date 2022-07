Comment l'alpagiste du Charmant Som fait face au manque d'eau en Chartreuse

En estive, les bergers et leurs troupeaux souffrent de la canicule et du manque d'eau. Rencontre avec l'alpagiste du Charmant Som, en Chartreuse, Olivier Bastien, qui élève des vaches laitières et produit son fromage sur place. Il attend la pluie avec impatience.

Comment les bergers montés en estive avec leurs troupeaux vivent-ils la canicule et la sécheresse ? Pour répondre à cette question, nous sommes allés à la rencontre d'Olivier Bastien, 56 ans, originaire de la Maurienne.

Après la première traite de 5 heure du matin, il faut nettoyer le matériel © Radio France - Véronique Pueyo

Depuis 30 ans, il monte ses vaches de race tarine -72 laitières, 50 génisses et 2 taureaux- dans l'alpage du Charmant Som en Chartreuse à 1600 mètres d'altitude début juin pour les redescendre début octobre. Il transforme le lait sur place en fromage qu'il vend aux touristes de passage.

Olivier Bastien pratique la vente directe pour le plus grand plaisir des randonneurs de passage © Radio France - Véronique Pueyo

Cet été, comme en 2003, il est confronté au manque d'eau : "On est obligé d'aller chercher l'eau au Col de porte, plus bas, par la route. On a une prise d'eau avec un compteur. Au début quand l'herbe était encore verte, on montait 2500 litres par jour, _maintenant que l'herbe a séché et que les vaches trouvent moins d'eau dans l'herbe, c'est 5000 litres par jour_. La consommation quotidienne du troupeau est de 7000 litres, le reste c'est grâce aux sources qui coulent encore, mais plus assez." explique Olivier Bastien. "C'est du temps passé, de l'argent en carburant, mais le vrai problème ce sera quand il n'y aura plus assez d'herbe pour nourrir les bêtes. Moi, je ne me vois pas monter du fourrage. Sans compter que si l'herbe est moins riche, les vaches produisent moins de lait. Donc, on attend la pluie."

Pour pallier le manque d'eau de plus en plus fréquent chaque été, il a installé une citerne souple de 200 mètres cubes qui sera opérationnelle quand il aura plu. "Elle nous permettra aussi de récupérer l'eau de la fonte des neiges." souligne l'alpagiste qui ne sait pas s'il pourra l'utiliser cet été.

La citerne souple a été installée, il ne manque plus que l'eau pour la remplir ! © Radio France - Véronique Pueyo

Il espère tenir jusqu'à la fin de l'été, mais s'il n'a plus d'eau il redescendra plus tôt que prévu son troupeau dans la vallée.

Olivier Bastien garde le moral, il espère que la pluie va finir par arriver Copier