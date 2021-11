Comment les vignobles de Touraine se préparent au réchauffement climatique ?

On en a parlé tout le week-end avec la fin de la COP 26 à Glasgow. Comment lutter contre le réchauffement climatique ? Chez les vignerons du Val de Loire, on commence à s'y préparer. Nouveaux cépages testés, nouvelles méthodes de travail pour atténuer les effets du réchauffement.

Quel visage aura le vignoble du Val de Loire à la fin du siècle ? Impossible de le dire aujourd'hui, mais le réchauffement climatique aura forcément un impact sur nos vins de Touraine. Et le rouge pourrait bien gagner du terrain dans les prochaines décennies. " Il n'est pas dit que dans 50 ou 100 ans, ce vignoble ne soit pas devenu tout rouge par exemple. Mais ce n'est qu'une hypothèse", confie Lionel Gosseaume, vigneron à Choussy dans le Loir-et-Cher et président d'Interloire.

Comment garder nos blancs très frais et très aromatiques avec le réchauffement ? ", Lionnel Gosseaume, président d'Interloire

" Grâce à un petit peu plus de soleil et de température, le réchauffement permettra à nos vins rouges d'avoir au final plus de rondeur, d'être un petit peu plus mûrs. Alors que nos blancs que l'on fait dans la vallée de la Loire sont des blancs très frais, très aromatiques. Du coup, avec le réchauffement, on s'interroge sur nos capacités à continuer de produire ce type de vins blancs très appréciés du consommateur."

Tester de nouveaux cépages plus tardifs

A l'image des autres vignobles de l'hexagone, celui du Val de Loire vient d'entamer des études pour anticiper ce changement climatique.

L'objectif est d'identifier les cépages les plus adaptés aux évolutions de notre terroir d'ici 20 à 40 ans"

" Dans le cadre d'autorisations données par l'INAO, l'Institut National des Appellations d'Origines, on a entamé une réflexion pour définir tous les critères des nouveaux cépages que nous allons pouvoir incorporer à titre expérimental sur les dix années qui viennent." L'objectif est clair, identifier les nouveaux cépages qui pourraient être plus adaptés aux évolutions de notre terroir d'ici 20 à 40 ans.

"Ça peut être des cépages plus tardifs au débourrement ( pour mieux se protéger des gelées du printemps ) . Et D'autres qui ont des cycles végétatifs un petit peu plus long".

Changer les méthodes de travail et les techniques culturales

"De la même façon que je ne travaille pas les vignes de la même manière que ne le faisais mon père, il est vraisemblable que la prochaine génération mette en place des techniques différentes. Si je prends l'exemple du débourrement précoce, on va faire en sorte que l'on taille les vignes le plus tard possible. Certains le font déjà aujourd'hui. Mais ça suppose d'avoir de la main-d'œuvre qualifiée en nombre nécessaire au mois de mars. Ce qui n'est pas simple".