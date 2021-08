Comment accéder à la foire de Lessay ?

"Il y a une forte attente pour se retrouver". Après une édition 2020 annulée, les agriculteurs manchois ne cachent pas leur plaisir de retrouver la foire de Lessay, le grand évènement de la rentrée dans la Manche, du 10 au 12 septembre. Sur 32 hectares, elle réunit traditionnellement 1500 exposants et 350.000 visiteurs sur trois jours. Le sésame pour cette édition, ce sera le pass sanitaire. _"A l'intérieur de la foire, on a plusieurs espaces différents avec des contraintes différentes : la fête foraine, la rôtisserie, les comices, etc. On a fait le choix d'_enclore l'ensemble de la foire pour qu'il n'y ait qu'un seul contrôle du pass sanitaire. Après, à l'intérieur, rien ne change", explique la maire de Lessay, Stéphanie Maubé.

"Une foire fermée, c'est vrai qu'on a du mal à l'imaginer par rapport à sa grandeur. Mais c'est finalement assez simple pour nous car _on avait déjà proposé cette solution l'an passé_", ajoute Bruno Salmon, adjoint au maire. L'espace est entouré de jardins et d'habitations. Des grillages vont être installés et des routes barrées. Six points d'accès vont être mis en place : c'est là que se fera le contrôle des pass sanitaires pour les plus de 18 ans. Pour les personnes qui ne sont pas à jour de vaccination, dix tentes vont êtres installées pour procéder à des tests antigéniques avec résultat rapide.

Cette foire a plusieurs finalités : économique d'abord pour les 1500 exposants ; festive, avec le public ; et aussi les concours agricoles, qui nous permettent de nous revoir - Thierry Hulmer, président du comité des festivals

Pour cette édition, le budget sécurité de la foire a été augmenté d'un tiers. Les effectifs ont été doublés par rapport à une année normale. Les agents procéderont à la fois au contrôle du pass sanitaire et à celui des sacs. Un système de bracelets est aussi prévu pour permettre aux personnes venant plusieurs jours de ne pas devoir attendre à chaque fois. Des bracelets qui seront disponibles dès le mercredi d'avant la foire, sur présentation du pass sanitaire. L'idée, c'est aussi de permettre une plus grande fluidité. Par ailleurs, les organisateurs souhaitent un maximum regrouper les bétaillères autour du site.

"Plus de 90% des exposants ont répondu présent, ce qui montre qu'il y a une envie de se retrouver. Depuis 18 mois, on a eu peu d'actions festives en public ou en privé", note Thierry Hulmer, président du comité des festivals. Certains, comme les concepteurs de bâtiments agricoles ou les concessionnaires de matériel négocient parfois jusqu'à six mois de commandes lors de la foire.

A noter également qu'une grande roue sera installée au bout de l'allée des rôtisseurs, route de Créances. Des préréservations sont possibles.