Comment reconnaître les producteurs locaux en Vaucluse ?

En été, les marchés battent leur plein en Vaucluse. Une occasion de faire le point sur la différence entre revendeurs et producteurs locaux.

Sur le Carré des producteurs de Montfavet, Carole Saint-Michel vend les fruits de son exploitation située à Boulbon. Selon elle, la maturité des fruits est un bon indice pour distinguer les producteurs : "Notre point fort, c'est qu'on ramasse nos fruits tous les jours, à maturité. C'est ce qui fait la différence avec de l'achat-revente, où ce ne sont pas des fruits consommables de suite".

Le "Carré de producteurs" mêle producteurs et revendeurs locaux. Ce n'est pas le cas des "Marchés du soir des producteurs", une marque délivrée par la Chambre d'Agriculture de Vaucluse et qui n'accueille que des producteurs locaux.

Florence Rouillé est conseillère "Circuits courts" à la Chambre d'Agriculture de Vaucluse. Elle s'occupe des "Marchés du soir des producteurs". Selon elle, cette marque "garantit aux consommateurs que des producteurs soient présents sur le marché. Il n'y a aucun achat revente". Au cours de la saison, Florence Rouillé arpente les exploitations et les marchés pour s'assurer "que ce qui est présent sur le marché est bien issu de l'exploitation [des producteurs labellisés]".

Regarder les étals

Camille produit des fruits et des légumes à Beaucaire (Gard). Pour repérer les revendeurs, il conseille de regarder les étals : "Dix références à gérer sur la saison, c'est déjà ultra compliqué ! Alors si la personne vous dit qu'elle est productrice et qu'elle a quarante références, à un moment donné ... ".

Une clientèle fidèle

Michèle se rend plusieurs fois par semaine sur les marchés de producteurs locaux. "Je préfère acheter aux producteurs que sur les grandes surfaces, où ça vient d'Espagne par exemple. Et ce n'est pas plus cher", confie-t-elle. Cette manière de faire ses courses est aussi plus humaine : "au moins, on est en contact avec les gens. On discute, c'est sympa".

Plusieurs fois par mois, les marchés de producteurs du Vaucluse organisent même une tombola. A gagner : un panier garni de produits locaux !