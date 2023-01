Comment sauver les dauphins : Sea Shepherd porte plainte contre X

L'ONG de défense des océans Sea Shepherd porte plainte contre X. Selon la présidente de la branche française Lamya Essemlali environ "300 petits cétacés, dont 90% de dauphins" ont été retrouvés échoués sur la façade Atlantique depuis le 1er décembre dernier. Et les côtes de Charente-Maritime ne font pas exception. L'ONG accuse particulièrement les pêcheurs en mer qui capturent accidentellement les dauphins dans leurs filets.

Ces derniers ont l'obligation légale de déclarer ensuite la capture des cétacés, mais selon Lamya Essemlali "on est à moins de 10% de déclaration de captures." Résultat : la présidente française de Sea Shepherd porte plainte contre X et propose d'obliger la mise en place de caméras embarquées qui permettraient de filmer ce que les pêcheurs remontent dans leurs filets.

Des solutions existent

Ce système est d'ailleurs déjà en phase de test dans le golfe de Gascogne. Une vingtaine de bateaux volontaires en ont été équipés. Mais il pose problème : "comment est-ce qu'on s'assure que la caméra est installée dans un bon angle, qu'elle ne filme pas quelque chose de complètement flou ?", interroge Agathe Chambonneau, spécialiste des échouages de mammifères marins au Comité national de pêches maritimes et des élevages marins .

Autre problème posé par ces caméras : qui regarde ensuite les centaines d'heures de vidéos pour s'assurer qu'aucun dauphins non-déclaré n'aurait été pris ? "Cela demanderait énormément de temps et d'argent mis à disposition", nuance Agathe Chambonneau.

En parallèle, d'autres solutions ont été testées, notamment dans le golfe de Gascogne. Récemment, la mise en place de répulsifs sonores pour les dauphins. Face aux bons résultats, les chalutiers pélagiques ont désormais l'obligation de s'en équiper. "Il y a énormément de projets au niveau national et européen qui se font, pour essayer de comprendre le phénomène de façon global", poursuit la spécialiste des échouages de mammifères marins.

Fermetures spacio-temporelle ?

Une solution qui n'est en tout cas pas dans l'escarcelle des professionnels du monde marin, pêcheurs comme comités nationaux, c'est la fermeture d'un espace de pêche sur un temps donné; le temps de la migration de dauphins. C'est pourtant aussi une des solutions avancées par Sea Shepherd, ou même par Allain Bougrain Dubourg, président de la LPO, dans une lettre ouverte à Emmanuel Macron.

Mieux connaître les dauphins

Si Agathe Chambonneau reconnaît "qu'il y a une période propice à ces captures accidentelles qui s'étale de décembre à mars et un espace propice qui est le golfe de Gascogne", la fermeture ne serait pas idéale : "cela ne ferait que déplacer le problème et conduirait à une interdiction de pêche de trois mois, ce qui serait désastreux pour la filière !"

Pour elle et l'ensemble de la filière pêche, il est plus important d'étudier, analyser et comprendre les comportements de ces mammifères pour éviter au mieux les captures accidentelles. "Ce que la profession cherche à mettre en place, c'est des solutions qui permettent une cohabitation entre ces acteurs économiques et la biodiversité."