Yonne, France

Comment se situe la Bourgogne sur le marché du vin ?

Plutôt bien.

On ne le sait pas forcément mais dans le domaine de la restauration la Bourgogne est la première région viticole avec Bordeaux .

Elle détient 15 % des 72 000 références de vin relevées sur les cartes de plus de 1300 restaurants en France . L'appellation Chablis est quant à elle, distribuée dans un restaurant sur trois.

Par ailleurs 9 cavistes sur 10 en France disposent d’au moins une référence de vins de Bourgogne. Et encore une fois, le Chablis est présent partout.

Selon Denis qui est caviste à Nancy , "Chablis c'est un nom qui résonne dans le monde entier. C'est un peu comme champagne, tout le monde connait ."

Et si en France on aime le Chablis, on est pas les seuls, puisque 71% de la production part à l'exportation.

Et dans quels pays peut on trouver du Chablis ?

La Grande Bretagne arrive largement en tête. Suivent les Etats Unis , le Japon et la Suède. Le Canada , le Danemark et la Norvège aiment aussi le Chablis.

La Chine s'y met , Hong Kong et l'Australie également.

En tout ce sont plus de 20 millions de bouteilles de Chablis qui sont bues hors de France chaque année.

Mais si les grands vins de Bourgogne comme le Chablis et les grands Bordeaux s'exportent toujours aussi bien , depuis quelques années ce sont les bouteilles italiennes et espagnoles qui sont passées devant les françaises en terme de quantité.

Et est ce qu'à Bordeaux on boit du Chablis ?

Il y a des amateurs partout en France. Mais le Chablis et les vins de l'Yonne, en général, se dégustent avant tout en Bourgogne.

Mais dans le bordelais pas vraiment selon Olivier Morin viticulteur à Chitry qui explique "qu'en revanche au dessus de Bordeaux, à partir de la Rochelle sur la côte atlantique, on a énormément de clients. Car nos vins s'accordent bien avec les produits de la mer. Nos blancs font un carton sur toute la côte atlantique."

Les viticulteurs de l'Yonne écoulent également une partie de leur production en région parisienne.