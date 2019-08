Comment sera le millésime des vendanges 2019 ?

Gigondas, France

Sur les pentes douces des vallons de Gigondas, des vignes aux feuilles bien vertes et grasses à perte de vue et les dentelles de Montmirail pour horizon. Alors que les vendanges approchent et que beaucoup de vignes de la vallée du Rhône ont souffert de la sécheresse cet été, celle du vallon de Romane se portent plutôt bien.

"Ce sont des parcelles de Grenache plantées par mon grand-père en 1952, explique Jean-Marie Amadieu, le vigneron. Elles ont donc des racines profondes et avec le sol argileux, elles peuvent aller chercher les réserves d'eau".

Petits grains et vins taniques

Le vallon de Romane a d'ailleurs d'autres tours dans son sac pour contrer la sécheresse : une exposition au nord, une altitude plus élevée. Mais malgré tous leurs efforts, les grenaches de Jean-Marie subissent les conséquences de la chaleur, bonnes et mauvaises : "Il y a de nombreuses grappes sur les vignes, mais les grains sont petits, poursuit le vigneron. Il y a beaucoup de pulpe, on aura des rendements en jus plus faibles. Si la météo reste sèche, ce seront plutôt des vins charnus, avec du volume en bouche, du gras".

Le manque de pluie a un autre effet : "Les peaux des raisins sont plus épaisses, ce qui donne des vins assez taniques", détaille Jean-Marie Amadieu.

Vendanges tardives

Des caractéristiques encore soumises à la météo des prochaines semaines, puisque la véraison est loin d'être terminée. "Il y a encore beaucoup de grains de raisin verts, observe le vigneron. Globalement, ici, nous avons une semaine de retard par rapport à l'année dernière. Sachant que le millésime 2018 était déjà tardif. Par rapport à la moyenne des 15 dernières années, je dirais qu'on a 15 jours de retard". Les vendanges n'auront pas lieu avant le 15 ou le 20 septembre à Gigondas.

Un retard qui n'est pas dû à la sécheresse... mais au mauvais temps ! "Nous avons eu un mois d'avril assez frais, maussade, se souvient Jean-Marie Amadieu. Donc la vigne a pris beaucoup de retard et après, elle ne rattrape plus, même s'il fait très chaud".

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la chaleur peut même ralentir la croissance des vignes : "Quand il fait trop chaud, il y a un blocage de maturité, explique-t-il. Pour l'instant, nous n'en avons pas mais s'il fait encore chaud et sec pendant les deux ou trois semaines à venir, la vigne pourrait assurer sa survie au lieu de continuer à accumuler ses ressources dans les grains".

Bilan d'étape du vignoble à Gigondas (Vaucluse) Copier