Bas-Rhin, France

Dans le Bas-Rhin, on compte pas moins de 3000 points où des lignes électriques croisent des cours d'eau. D'où les campagnes de sensibilisation menées par la fédération de pêche du Bas-Rhin et les responsables du réseau électrique (Enedis, RTE, Electricité de Strasbourg Réseaux, etc.). En plus des panneaux installés à proximité des lignes depuis plusieurs années, une application vient d'être lancée : le compagnon du pêcheur 67.

Cette application est d'abord une mine d'informations pour le pêcheur comme le montre Damien Martel sur son smartphone : "On a une carte interactive qui nous montre les coins de pêche, les types de poissons, s'il y a des réglementations particulières, etc." mais surtout, elle prévient l'utilisateur en cas de danger. David Pierron est responsable développement à la fédération de pêche du Bas-Rhin : "Grâce à la géolocalisation, l'application repère tout de suite s'il y a une ligne proche et nous envoie une notification. Il suffit donc d'avoir le téléphone dans sa poche pour être prévenu."

Des panneaux ont déjà été installés dans le département, maintenant une application est lancée. © Radio France - Solène de Larquier

Avec la modernisation de la pêche, ces lignes électriques représentent un vrai danger. Les cannes à pêche sont maintenant le plus souvent en carbone, un matériaux très conducteur. Pas besoin de toucher les lignes pour être électrocuté, la canne des lignes suffit, surtout par mauvais temps.

D'où ces notifications automatiques : "lorsqu'on pêche, on regarde plus l'eau que ce qu'il y a au-dessus de soi" sourit Damien Pierron. Le dernier accident remonte à 2011, "c'est donc rare, mais nous visons le risque zéro" insiste David Pierron.

Rien que dans le Bas-Rhin, les lignes électriques recoupent des cours d'eau en 3000 points. © Radio France - Solène de Larquier

"Le compagnon du pêcheur 67" est pour l'instant disponible sur android et IOS dans le Bas-Rhin mais ses créateurs espèrent l'étendre rapidement à tout le territoire.