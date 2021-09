Un contrat inédit pour booster la conchyliculture en Occitanie

C'est inédit en France : la filière conchylicole en Occitanie a signé ce mercredi à à Sète un contrat pour donner un coup d'accélérateur au développement de la production d'huîtres et de moules. Un contrat ambitieux, sur trois ans, avec 105 actions à mener et qui veut fédérer les conchyliculteurs autour des mêmes objectifs. La Région compte 530 professionnels dont 95% dans l'Hérault, les 5% restants sont dans l'Aude.

Ce contrat définit trois axes majeurs et 105 actions à conduire pour une filière qui recense 2.500 emplois directs et indirects. Il s'agit defaire face aux changements climatiques et/ou aux "pressions sanitaires", favoriser les créations et les transmissions des entreprises et promouvoir la production occitane. Illustration avec quelques exemples.

95% des conchyliculteurs en Occitanie sont Héraultais

Aujourd'hui, les installations de conchyliculteurs se font rares et ce sera bientôt un sérieux problème. "C'est une profession qui vieillit puisque nous avons 50% des producteurs qui vont partir à la retraite dans 10 ans. Il est urgent de se mobiliser sur l'attractivité de ce métier qui est très peu connu en dehors du territoire où on produit des coquillages" fait remarquer Patrice Lafont, le président du Comité Régional Conchylicole de Méditerranée (CRCM).

L'enjeu est donc de donner envie, en insistant sur les aspects positifs comme "travailler pour soi-même, travailler un produit 100% naturel, travailler dehors toute l'année" argumente Patrice Lafont. Sans compter que l'État débloque une enveloppe pour accompagner les conchyliculteurs, à l'image de ce qui se fait déjà avec les autres jeunes agriculteurs.

La conchyliculture en Occitanie représente 10% de la production nationale

Il faudra aussi garantir la qualité des huitres et des moules produites localement. Avec ce contrat, il y a le souhait d'obtenir le Label rouge. "Le problème c'est qu'on a quasiment pas de signe officiel de qualité hormis l'agriculture biologique, or on sait très bien que ces signes officiels, ce sont des repères pour le consommateur" poursuit le président du CRCM.

Autre exemple de ce qui est prévu par ce contrat : le développement durable. L'agglomération de Sète compte accentuer un effort qu'elle a déjà commencé. "Plus de 8.000 tonnes de déchets conchylicoles sont collectés qui, avant, étaient rejetés dans l'étang" constate François Commeinhes, maire de Sète et président de Sète Agglopôle Méditerranée. L'idée est d'augmenter le tri sélectif et de valoriser les coquilles. "Pour remblayer et assainir des chemins, pour nourrir les poules en calcium ou fixer ces coquillages pour faire des récifs artificiels".

11.000t d'huîtres et de moules produites chaque année

Les signataires de ce contrat : la Région Occitanie, le Comité Régional Conchylicole de Méditerranée. le Département de l'Hérault, Sète Agglopôle Méditerranée, le Syndicat mixte du bassin de Thau, Cépralmar, le lycée de la Mer de Sète, la Chambre d'Agriculture de l'Hérault et la commune de Leucate (Aude).