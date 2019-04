Concours des grands vins blancs du monde à Strasbourg : des cépages alsaciens... cultivés dans le monde entier

Le concours des grands vins blancs du monde qui se déroule à Strasbourg le 7 et 8 avril fait la part belle aux cépages alsaciens. Du Gewurztraminer au Riesling produits dans le Bas et Haut-Rhin, mais pas seulement. Des producteurs de 18 pays concourent, et les pépites viennent du monde entier.

Riesling, Sylvaner, Pinot gris... autant de cépages de vins blancs que l'on connaît bien en Alsace. Ce dimanche 7 et lundi 8 avril se tient le Concours des grands vins blanc du monde au Palais des congrès de Strasbourg. "Du monde" parce que ces cépages souvent typiquement alsaciens ne sont pas produits que dans le Haut et Bas-Rhin ou dans des pays limitrophes. Slovaquie, Australie, Chine, République Tchèque... Les vins blancs en compétition proviennent de 18 pays différents.

Ce concours a pour objectif de déterminer quelles sont les pépites de l'année à l'aveugle pour ne pas favoriser un terroir plutôt qu'un autre ou éviter de se laisser influencer par des préjugés. Les 70 jurés sont répartis en plusieurs groupes. Les vins sont présentés dans un sac noir, seul le cépage est communiqué. A chaque table, la dégustation et la notation se donc font à l'aveugle et silencieusement. Une fois les notes données, les professionnels échangent leurs impressions. Ici tout se fait en anglais puisque les jurés viennent d'Alsace ou de France pour une partie mais aussi de 18 autres pays. Tout comme les Gewurztraminer, Riesling et autres cépages présentés.

Christine Collins est chef de projet, c'est elle qui pilote le concours : "Imaginez-vous un vigneron de République-Tchèque qui va présenter un Riesling à un concours en Alsace face à des Alsaciens... Mais c'est une vraie merveille quand il a une médaille d'or parce que, pour lui, l'Alsace c'est la référence des vins blancs dans le monde ! Alors il ose et il a raison d'oser car très souvent ils font de belles choses."

Un concours qui se veut une référence dans le monde

S'ouvrir aux vins blancs du monde permet donc au concours d'allier visibilité et reconnaissance mais aussi plus d'objectivité envers les vins alsaciens. Dereck Shaw est anglais, il travaille en tant que consultant en Suisse. Cet habitué des jurys participe pour la première fois à ce concours-ci ; il connaît bien les cépages alsaciens. "Ce sont des cépages qui ont une identité propre, très typée, ils sont très fins, qui peuvent être très aromatiques, vieillir des décennies et donc ce sont des cépages qui ont vraiment une âme."

Mais le consultant observe aussi attentivement ce que ces cépages deviennent lorsqu'ils sont développés à l'étranger, en Suisse notamment : "Typiquement le Gewurztraminer cultivé dans la Suisse francophone et sur lequel on peut aussi avoir de très bons résultats. On ne va pas comparer mais c'est réjouissant." Des cépages qui voyagent parfois très loin. "_Le Riesling par exemple, il est très cultivé en Australie. On le trouve aussi en Argentine dans les hauteurs_. C'est un cépage qui donne quelque chose de différent. Il est plus sur des fruits tropicaux que sur les fruits du verger dont on a l'habitude en Alsace mais toujours une acidité étincelante, laser, qui est vraiment identitaire du cépage", détaille le professionnel anglais.

Les échanges, ça enrichit. Ça entretient la combativité et ça évite de s'endormir sur ses lauriers." - Serge Dubs, meilleur sommelier du monde en 1989

Les vins du Bas-Rhin et Haut-Rhin remportent encore la majorité des médailles. Ce prix international leur permet d'ailleurs de rester dans le coup estime Serge Dubs, qui officie à l'Auberge de l'Ill à Illhauesern et meilleur sommelier du monde en 1989 : "On est tous chauvins, moi bien sûr en tant qu'Alsacien j'espère que pleins de vins alsaciens auront des médailles mais nous sommes ouverts aux autres régions. Déjà l'année dernière nous avons eu des surprises et c'est une bonne chose, ça nous rend aussi un peu modestes. Vous savez, les échanges, ça enrichit. Ça entretient la combativité et ça évite de s'endormir sur ses lauriers."

A la fin du concours, 30 % maximum des 766 vins blancs goûtés repartiront avec une médaille d'or ou d'argent. Sept catégories existent : les assemblages blancs, les cépages blancs, Riesling, Pinot gris, Gewurztraminer, Sylvaner et Pinot blanc. Pour la première fois cette année, un trophée "Vins secs" sera remis dans chaque catégorie.