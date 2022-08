Condat : l'AOP Saint-Nectaire mise à l'honneur dans le Cantal

Les jurés ont du départager plus de 150 fromages.

Au total, 156 fromages sont passés sous l'œil aiguisé d'un jury expert, dans trois catégories : Saint-Nectaire fermier, Saint-Nectaire laitier et Challenge des affineurs. Les jurés étaient même présidés cette année par Alexis Phelut, l'athlète clermontois, finaliste olympique au 3.000 mètres steeple en 2021. Une chose est certaine : on ne plaisante pas quand il s'agit du de la troisième AOP fromagère au lait de vache la plus vendue en France.

Le Saint-Nectaire, un fromage "rond, tendre et généreux" © Radio France - Lou Momège

Aspect extérieur, forme, goût… tout est passé au crible. "On regarde la couleur, le croutage, si le fromage est détalonné, liste Marie-Laure Charbonnel, une ancienne productrice, désormais juré depuis plus de huit ans. Après on regarde la pâte : il faut qu'elle soit homogène, avec quelques petits trous." Pour ce qui est du goût, pas de mystère, "il faut qu'il y ait de la puissance", due notamment "aux arômes de cave", selon Christian Rouchy, gradeur de l'AOP Saint-Nectaire.

Le grand gagnant du concours fermier cette année est un producteur de Besse, Philippe Reboisson, récompensé pour son Saint-Nectaire affiné à la fromagerie Dischamp. La même fromagerie qui a remporté le Challenge des affineurs. Le premier prix du concours laitier a quant à lui été décerné à la Société fromagère de Tauves.