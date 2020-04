Confinement dans les Landes : les Halles de Dax autorisées à rouvrir

C'est une bonne nouvelle pour les producteurs des environs de Dax : ils pourront à nouveau vendre leurs produits au marché des Halles. La ville a pu obtenir une dérogation pour leur permettre de rouvrir après deux semaines de fermeture. Un moyen pour les habitants de se fournir de nouveau en produits frais et locaux issus des circuits courts.

Des Halles sécurisées

Depuis le 24 mars et les mesures de confinement pour endiguer la propagation du coronavirus, tous les marchés ouverts et de plein air sont interdits, exceptés ceux ayant obtenu dérogation. Or la préfecture vient d'accepter celle déposée par la ville de Dax pour les Halles. Les lieux seront cependant aménagés pour permettre un accès sécurisé.

L'entrée et la sortie seront distinctes, un sens unique de circulation sera imposé, ainsi que des distances de plus d'1 mètre entre clients, et des marquages au sol. La réouverture est prévue pour le 7 avril, et les Halles se tiendront du mardi au samedi de 8h à 13h.

Les marchés de plein air du weekend toujours interdits

Les marchés de plein air de Dax, qui se tiennent habituellement le samedi et le dimanche, resteront interdits. Cependant, la chambre d'agriculture planche sur la mise en place d'un point de retrait en centre-ville de Dax : un drive fermier, sur le modèle de celui qui existe déjà à Yzosse.

L'agglomération de Dax a répertorié sur son site les commerces de première nécessité encore ouverts, et ceux qui fonctionnent par commandes et livraisons, comme les bouchers charcutiers traiteurs, les crémiers, ou les poissonniers. Une carte interactive est consultable sur le site de la ville.

Annuaire des commerces de proximité

Le Grand Dax a également mis en place sur son site un outil permettant aux commerçants de communiquer sur leur réorganisation face au confinement : un annuaire en ligne avec un lien direct vers le site internet du commerce. Le Grand Dax invite tous les commerçants, artisans, producteurs encore ouverts au public à rejoindre la liste des commerces références en écrivant à communication@grand-dax.fr, et en remplissant le formulaire en ligne disponible ici.

Les commerçants intéressés par cet outil doivent préciser le nom de leur commerce ou de leur exploitation agricole, leur type d'activité ou production, les jours et horaires d'ouverture, les modalités de commande, ainsi que leurs coordonnées complètes.