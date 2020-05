Confinement en Alsace : moins de pollution, les abeilles produisent plus de miel

La récolte de miel de fleurs débute sous de bons auspices en Alsace. Le beau temps est au rendez-vous, mais aussi, le confinement fait baisser la pollution de l'air. Les abeilles sont plus nombreuses dans les ruches et produisent beaucoup plus de miel que l'an passé.

C'est une bonne nouvelle pour les apiculteurs professionnels et amateurs alsaciens. La récolte de miel de fleur débute sous de bons auspices.

Les conditions météorologiques sont favorables et comme il y a moins de pollution avec le confinement, les abeilles sont plus nombreuses dans les ruches et produisent plus de miel.

Une belle année attendue, après une mauvaise année 2019

Le printemps a débuté sous le soleil et les températures douces . Après une année blanche pour les apiculteurs en 2019, cette année 2020 devrait-être belle pour la cinquantaine d'apiculteurs professionnels installés en Alsace. Il y a aussi près de 3.500 apiculteurs amateurs.

"Il y a moins de circulation automobile, moins de poids-lourds, moins de circulation aérienne et pas mal d'usines fermées. La pollution est en baisse, il y a une meilleure qualité de l'air c'est bon pour les abeilles," commente Thierry Grieneisen, apiculteur professionnel dans le Haut-Rhin et président de l'association des apiculteurs professionnels d'Alsace.

Les apiculteurs se rendent compte de cette augmentation de production, avec des étages dans les ruches qui se remplissent plus rapidement.

Une belle saison qui s'annonce donc . C'est bon pour le moral des professionnels. L'année dernière, plusieurs d'entre eux avaient déposé des dossiers de calamité apicole.