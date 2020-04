Confinement en Dordogne : Agrobio vous aide à trouver un producteur bio près de chez vous

A cause de l'épidémie de coronavirus et de la limitation des marchés, les producteurs locaux s'organisent pour rester en contact avec les consommateurs. La région Nouvelle-Aquitaine a créé une plateforme de mise en relation entre les producteurs et les consommateurs. En Dordogne, l'association Agrobio a créé une carte intéractive ce lundi 30 mars pour indiquer aux consommateurs périgourdins où ils peuvent acheter des produits bio et locaux.

Vous retrouvez la CARTE ICI