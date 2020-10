Confinement : en Mayenne, les agriculteurs poursuivent leurs activités, "nous sommes un secteur stratégique"

Parmi les professions qui peuvent travailler normalement pendant cette période de confinement : les agricultrices et les agriculteurs. Le secteur agricole est stratégique, les exploitants mayennais sont rassurés. Poursuite de l'activité avec toutefois quelques changements note Stéphane Guioullier, le président de la Chambre d'Agriculture de la Mayenne : "on ne ferme pas une exploitation en appuyant sur un bouton. Il faut bien s'occuper de nos animaux. Nous sommes un secteur stratégique pour l'alimentation. Il peut y avoir cela dit des conséquences si, par exemple, on approvisionne des circuits courts ou de la restauration collective, industrielle. On l'a vu au printemps dernier quand des cantines d'entreprises ou scolaires ont été fermées, ça a freiné la demande. Il a fallu réorganiser la filière bovine notamment. On a tenu et beaucoup n'ont pas senti les effets du confinement. Il faut s'adapter très vite car on travaille avec des denrées périssables".

Autre bonne nouvelle pour le secteur : les marchés en plein air son autorisés. Dans un communiqué, la FNSEA, le premier syndicat agricole, salue "la décision du gouvernement de maintenir, sous conditions d’application stricte des gestes barrières, l’ouverture des marchés sur la période du confinement".

Un soulagement partagé par la Confédération paysanne et par la Coordination Rurale.