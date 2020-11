Reconfinement : l'inquiétude des producteurs de sapins de Noël en Normandie

La vente de sapins de Noël est au point mort en Normandie. Les producteurs sont victimes de la crise sanitaire liée au coronavirus. Leurs clients (grossistes, fleuristes et horticulteurs) ont suspendu leurs commandes et ne peuvent vendre le sapin de Noël qui n'est pas un produit "essentiel".

Le père Noël trouvera-t-il dans les foyers des sapins pour y déposer des cadeaux par milliers ? C'est toute une filière qui s'en inquiète, à commencer par les producteurs de sapins de Noël. Habituellement, à cette période, c'est le coup de feu dans les exploitations agricoles. Les arbres sont coupés, emballés, mis sur palette et livrés. Pas cette année. "D'habitude, on fait partir deux à trois camions de 1.000 sapins chacun, plusieurs fois dans la semaine" détaille Jean-Baptiste Filmont, agriculteur à Leffard près de Falaise (Calvados).

Pourtant, c'est le calme qui règne dans l'exploitation familiale qui vend chaque année 45.000 à 50.000 sapins. La campagne de coupe dure deux mois de mi-octobre à mi-décembre. Une trentaine de saisonniers sont spécialement embauchés pour cette tâche. "Là, on est pas débordé" poursuit le producteur qui observe le chargement de six très grands conifères pour un client qui fournit des villes souhaitant décorer leurs rues pour les fêtes de fin d'année.

Un chargement de très grands sapins de Noël pour décorer des villes pendant les fêtes © Radio France - Jean-Baptiste Marie

Des commandes annulées ou mises sur pause

Rare sont les clients de la famille Filmont qui honorent en ce début du mois de novembre leurs commandes. Les branches utilisées pour décorer des hôtels par exemple ou achetées par des grossistes qui les revendent à des fabricants de guirlande, par exemple, n'ont été expédiés que pour moitié. "On avait coupé 40 tonnes de branches, indique Patricia Filmont, l'une des chevilles ouvrières de la pépinière familiale. On a fait une première livraison, mais il nous reste 20 tonnes sur les bras. Et ça, personne n'en voudra."

Pareil pour les petits sapins habituellement achetés par des sociétés qui les floquent de couleurs. "L'un de nos clients n'a pas pris toutes les pièces qu'il avait commandé parce qu'il n'a pas autant de demandes que d'habitude" poursuit Jean-Baptiste Filmont. "Les fleuristes et les horticulteurs sont fermés, renchérit Patricia, sa mère. La grande distribution n'a pas le droit de vendre de plantes, ni de fleurs coupés." Une conséquence du second confinement et de l'interdiction de vente des produits dits "non-essentiels". Du coup, les commandes sont soit suspendues, soit annulées.

Des sapins déjà coupés et emballés mais que n'a finalement pas acheté un client © Radio France - Jean-Baptiste Marie

"Je n'imagine pas un Noël sans sapin" Patricia Filmont, pépiniériste

"Je pense que tout le monde va mettre un sapin chez soi, rêve Patricia Filmont. Je n'imagine pas un Noël sans sapin." Sauf que pour l'instant, les points de vente sont fermés. Et l'achat d'un sapin se fait rarement sur catalogue. "Quand une personne achète son sapin, elle veut le voir, le choisir. Celui que vous trouvez joli, votre voisin ne va pas le juger spécialement beau. C'est très particulier la vente de sapin."

En cas de feu vert ? Tout le monde ne sera pas servi

Si le gouvernement permet, d'une façon ou d'une autre, la vente de sapins de Noël, les commandes seront relancées. Et l'exploitation agricole normande fourmillera de nouveau. Mais attention ! Tout le monde ne pourra pas être servi en même temps. "_On a besoin de temps pour préparer un camion de sapins_, précise Jean-Baptiste Filmont. Ça ne se fait pas en claquant des doigts ! Entre la coupe, la taille du pied, la mise en filet, le ramassage et la mise sur palettes, il nous faut 5 jours."

Les conifères qui ne seront pas coupés en 2020 poursuivront leur croissance. Mais tous ne seront pas conservés pour laisser de la place à leurs voisins pour permettre leur développement. Les pépinières Filmont enregistreront donc, quoiqu'il arrive, des pertes. De plus, pour cette famille d'agriculteurs, la vente des sapins de Noël représente plus de 80% du chiffre d'affaires annuel.