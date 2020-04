L'interprofession régionale de l'élevage et des viandes fait don de viandes locales à des hôpitaux et à des associations de la région.Elle va permettre la préparation de près de 3000 repas par des acteurs locaux.

Confinement : La filière élevage et viande de Normandie fait don aux hôpitaux et associations de la région

La filière normande de l'élevage à la viande a souhaité participer à l'élan de solidarité nationale en cette période de crise liée au coronavirus.

Elle a décidé d'organiser, par le biais de son interprofession INTERBEV, un circuit de dons de viandes pour les hôpitaux et les associations de la région tout en faisant travailler les acteurs locaux qui fournissent habituellement la restauration hors domicile : cuisine du centre hospitalier intercommunal Alençon/Mamers (Orne), restaurant du personnel des centres hospitaliers de Coutances et Saint-Lô (Manche), association Bondeville solidarité et Mairie de Goderville (Seine-Maritime).

Les chefs de cuisine des hôpitaux vont pouvoir préparer près de 3000 repas à base d'agneau, de boeuf et de veau de Normandie, estime INTERBEV Normandie dans un communiqué.

Ils seront distribués aux personnels des Ehpad, aux personnels soignants ou encore aux aides à domicile ainsi qu'à des familles en difficulté.

Cette action solidaire permet de "remercier toutes les personnes qui œuvrent pour soigner les Français en cette période de Pandémie", d'être "solidaire avec les personnes en difficulté ou isolées" et "soutenir les éleveurs et les professionnels de la filière élevage et viande qui ne peuvent plus commercialiser de viande à leurs clients restaurateurs habituels."