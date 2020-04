Confinement : le "drive paysan" de Montpellier, c'est bien parti !

Pour soutenir les producteurs et les artisans locaux privés de marché de plein vent, le CIVAM Bio et INPACT 34 ont mis en place un "Drive" à Montpellier. Et c'est un gros succès.

Depuis le lundi 23 mars, les marchés de plein vent sont interdits sur l’ensemble du territoire français. À ce jour, une cinquantaine de marchés dans l’Hérault ont obtenu une dérogation. Montpellier n'en a pas fait la demande à la préfecture, le maire Philippe Saurel s'opposant à la réouverture des marchés.

Mais INPACT 34 (INitiatives Pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale) a a mis en place un "drive paysan" sur deux lieux de distribution à Montpellier. Il suffit de commander ses produits sur le site de la SIVAM, et de venir les chercher à une heure donnée en voiture.

La première distribution a eu lieu ce mardi 7 avril de 10h à 13h au parking du stade de rugby dans le quartier de Ovalie (1375 rue de Bugarel, à Montpellier).

La deuxième distribution aura lieu le vendredi 10 avril au palais des sports René-Bougnol, 1000 avenue du Val de Montferrand, à Montpellier.

Les distributions continueront au rythme de deux par semaine.

"Consommer local ou en circuit court, c’est consommer des produits de saison, en diminuant la consommation d’énergie et la pollution liées au transport. C’est aussi contribuer au développement de l’agriculture dans son territoire et à une plus juste rémunération des exploitants" rappellent les associations mobilisées pour la mise en place de lieux de distribution de commandes (INPACT Occitanie, Marchés Paysans, Nature et Progrès Hérault, CIVAM Bio 34)

