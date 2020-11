Confinement : en Bretagne, le monde de la pêche navigue à vue

Sur le port de Saint-Quay-Portrieux, dans les Côtes d'Armor, c'est l'heure du débarquement du poisson et des coquilles Saint-Jacques. Des marchandises qu'il va falloir écouler. "Avec le retour du beau temps, les bateaux sont nombreux en mer", observe Damien Venzat, directeur de Cobrenord, une organisation de producteurs qui regroupe 180 patrons-pêcheurs des Côtes d'Armor et d'Ille-et-Vilaine. "La crainte, aujourd'hui, c'est que les apports soient trop importants par rapport à la demande".

Les bateaux pêchent mais il y a moins de débouchés

"Avec les mesures de couvre-feu, puis, maintenant, le confinement, les restaurants sont à l'arrêt, l'export est compliqué. En termes de débouchés, il ne reste que les rayons des grandes surfaces, la transformation, les poissonneries et les ventes directes aux consommateurs", résume Gurvan Rolland, le directeur des criées des Côtes d'Armor.

Pour l'instant ça tient, le poisson se vend, mais nous ne pouvons pas nous projeter, on travaille au jour le jour.

L'absence de visibilité est une source d'inquiétude pour de nombreux professionnels du secteur.

Les fêtes en point de mire

"On avance à l'aveuglette. Que va-t-il se passer, par exemple, pour les fêtes de fin d'année, une période très importante pour nous ?", s'interroge Julien dans sa poissonnerie sur le port de Saint-Quay-Portrieux. _"Si on est encore en confinement le 24 décembre et le 31 décembre, les gens achèteront des plateaux pour deux, trois, quatre personnes, pas plus",_ imagine Julien. "Il n'y aura pas de réunions de famille avec dix, quinze personnes à table comme d'habitude, ça va être compliqué".

Arrivée de bateaux de pêche à Saint-Quay-Portrieux dans les Côtes d'Armor © Radio France - Johan Moison

Un très bon mois d'octobre pour la coquille

Pour la coquille Saint-Jacques, produit phare de la baie de Saint-Brieuc, le prix se tasse en ce début de mois de novembre après un mois d'octobre atypique. "Octobre a été très bon avec une augmentation du volume débarqué et une augmentation du prix moyen. Normalement, c'est en novembre et décembre que la demande est la plus forte", note Damien Venzat. "On a l'impression qu'il y a eu un décalage, que les gens ont stocké de la coquille pour les fêtes. Comme s'ils avaient anticipé une fin d'année compliquée sur le plan sanitaire".