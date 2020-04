Confinement : le préfet de l'Hérault autorise la vente du muguet dans les commerces ouverts

C’était une demande forte de la chambre de commerce et d'industrie, le Préfet de l’Hérault Jacques Witkowski vient d’autoriser la vente de muguet à l’occasion de la traditionnelle fête du 1er mai.

La vente à la sauvette traditionnellement tolérée et encadrée par des arrêtés municipaux ne sera pas permise cette année. Mais les fleuristes peuvent poursuivre leurs activités de livraisons et de retrait de commandes (y compris pour la vente de muguet le 1er mai 2020), à condition d’appliquer les mesures barrières.

Enfin, la vente du muguet pourra s’effectuer dans les établissements qui sont déjà autorisés à accueillir du public par le décret du 23 mars 2020 autrement dit, les supermarchés, les supérettes, les tabacs, boulangeries et pharmacies.

La filière horticole réalise plus de 80 % de son chiffre d'affaires annuels au printemps

André Deljarry, président de la chambre de commerce et d'industrie de l'Hérault se réjouit de cette bonne nouvelle « _Parmi les secteurs particulièrement touchés par cette crise figure la filière horticole locale et le traditionnel et éphémère muguet du 1er mai. Pour cette raison, l_a CCI Hérault a élaboré la semaine dernière une charte, validée par le préfet Jacques Witkowski, afin de permettre à tous les secteurs économiques prioritaires qui le peuvent d’être solidaires autant que possible envers les filières qui ne peuvent plus exercer leur activité comme la filière horticole qui réalise plus de 80% de son chiffre d’affaires annuel au Printemps. Nous nous réjouissons également de cette mesure pour les fleuristes durement touchés eux aussi. »