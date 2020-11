Confinement : les chasseurs de gibier d'eau demandent à pouvoir continuer leur activité

Ils étaient près de 200 ce mercredi matin dans les rues d'Arleux, entre Douai et Cambrai, à manifester leur colère face à l'interdiction de chasser le gibier d'eau. Depuis le week-end dernier, seule la chasse de régulation, notamment pour le gros gibier, est autorisée dans le Nord-Pas-de-Calais.

"Ce n'est pas une chasse de loisir, c'est un mode de vie !". Mickaël Marcant ne décolère pas. Le porte-parole des chasseurs en colère de la vallée de la Sensée, président de l'amicale des huttiers du secteur, ne comprend pas pourquoi la chasse de régulation, "d'intérêt général", est autorisée depuis le week-end dernier dans le Nord, par un arrêté préfectoral, mais pas la chasse au gibier d'eau, interdite si elle est pratiquée à plus d'un kilomètre du domicile depuis l'entrée en vigueur du deuxième confinement.

Ce que lui et les 250 chasseurs présents ce mercredi matin à Arleux, entre Douai et Cambrai, ont du mal à accepter, c'est le deux poids deux mesures : "Aujourd'hui on peut aller s'entasser par centaines dans les magasins... mais pas aller dans nos huttes de chasse." Pourtant, dit-il, "dans nos huttes, toutes les mesures ont été prises : masques, gel hydroalcoolique... Un ou deux chasseurs dans une hutte, je ne vois pas quel risque potentiel pourrait aggraver la situation sanitaire".

Oui, nous sommes les premiers écologistes de France

Les chasseurs en appellent à la ministre de l'Ecologie, Barbara Pompili, en avançant justement des raisons écologiques : "On est partie prenante de la ruralité, on entretient les zones humides, c'est grâce à nous qu'elles sont préservées dans un état irréprochable, il faudrait reconnaître ce travail que nous fournissons !", tempête Mickaël Marcant.

Ils se veulent aussi "vigie sanitaire", alors que le virus de la grippe aviaire, amené par des oiseaux migrateurs, sévit de plus en plus dans les nombreux élevages de la région.

Dans l'après-midi, d'autres chasseurs au gibier d'eau se sont réunis à Condé-sur l'Escaut. Des rassemblements qui vont se multiplier, promet Mickaël Marcant.