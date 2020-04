Confinement : quatre "Drive" fermiers autour de Montpellier

Dès le début du confinement, les consommateurs découvrent d’autres manières d’effectuer leurs achats alimentaires, et parallèlement les producteurs ont besoin d’écouler en vente directe leur production.

La Chambre d’agriculture de l'Hérault avec l'accord du préfet soutient plusieurs initiatives qui se mettent en place pour se substituer à la disparition de marchés de plein air.

Après l’élaboration d’une carte départementale pour trouver une sélection de producteurs proches de son domicile, la Chambre d’agriculture met en service son drive fermier de produits locaux. Une plateforme de e-commerce avec paiement sécurisé est créée et permet au consommateur de passer commande sur ce site dédié. Le client crée son compte personnel, règle en ligne sa commande et choisit sa date et son point de retrait.

Quatre lieux sont proposés par semaine :

Mardi au domaine d’O à Montpellier Nord

Mercredi salle Armingué à Vendargues

Jeudi salle des Granges à Saint-Jean-de-Védas

Vendredi mas de Saporta à Lattes

La livraison s’effectue sans contact direct, avec un dépôt du panier directement dans le coffre de la voiture. Les règles de confinement sont donc respectées.