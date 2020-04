Coronavirus et confinement : un marché bio sur la terrasse d'un restaurant d'Évreux

Évreux n'est pas dans la liste des villes pour lesquelles le préfet de l'Eure a autorisé le maintien des marchés, d'où cette idée originale de proposer un marché dans un restaurant, ou plutôt sur sa terrasse "ma terrasse, c'est vraiment un domaine privé, on peut rentrer d'un côté et sortir de l'autre" explique Xavier Roussel, le propriétaire de La Petite Gabelle, au pied de la cathédrale d'Évreux. Ce vendredi, de 8H00 à 13H00 un maraîchier bio de Villettes, Julien Bouche, prend possession de la terrasse de la brasserie du centre-ville et "un voire deux employés et moi viendrons faire la circulation" précise Xavier Roussel.

Un soutien aux producteurs et fournisseurs

Xavier Roussel n'a rien à y gagner, ses deux restaurants dans la préfecture de l'Eure sont fermés depuis le soir du 14 mars 2020, mais il voulait donner un coup de pouce à ses fournisseurs "puisque les marchés ont été supprimés, puisqu'ils ont perdu aussi certains professionnels"

"C'est un moyen de pouvoir passer leur production - Xavier Roussel

Le marché d'Évreux, c'est 80% du chiffre d'affaires de Julien Bouche qui a tout de suite dit oui, "on a quand même beaucoup de marchandise à écouler" avance le maraîcher bio qui avait, depuis la suspension des marchés, mis en place un système de livraisons.

Ce marché me permet de rabattre les clients que j'avais en livraison à La Petite Gabelle - Julien Bouche

L'avantage n'est pas négligeable "ça me permet d'avoir beaucoup moins de temps de préparation et de me consacrer beaucoup plus à mes semis et mes plantations à côté" explique le maraîcher bio présent sur la terrasse du restaurant avec "essentiellement des légumes de saison", carottes, poireaux, épinards, blettes, radis et salades. Julien Bouche propose aussi les productions de la ferme de la Bretterie à Carsix et les pommes des vergers de la Cournouilleraie à Jouy-sur-Eure dont le patron Christophe Renaux vendait lui aussi d'habitude au marché. La solidarité existe aussi entre producteurs.