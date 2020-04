Confinement : une centaine de producteurs de l'Hérault font de la vente sur leurs exploitations

Le gouvernement a demandé la fermeture des marchés de plein vent pour des raisons sanitaires. Dans le département de l'Hérault, 53 communes ont obtenu une dérogation pour conserver leur marché. Partout ailleurs, les producteurs ne peuvent plus vendre leurs fruits et légumes dans les villes et villages, et les consommateurs n'ont plus accès leurs produits frais que en grandes surfaces.

La Chambre d’agriculture de l’Hérault a donc recensé les agriculteurs qui ouvrent les portes de leurs exploitations pour venir acheter leurs produits ou ceux qui livrent à domicile.

En une semaine 100 producteurs sont d’ores et déjà recensés, cette carte est actualisée tous les 3 jours.

Cette initiative complète celle de la région Occitanie qui pour sa part recensé l’ensemble des commerces alimentaires qui livrent à domicile.

Les agriculteurs qui travaillent souvent toute une année pour cultiver leur récolte ont besoin de clients et aujourd’hui la majorité des clients sont les habitants de proximité que ce soient sur les marchés alimentaires, sur la ferme, ou encore en livraison à domicile.

La carté actualisées des producteurs

à lire aussi Coronavirus : une plateforme en ligne pour vous faire livrer à domicile des produits locaux occitans

à lire aussi Coronavirus : la liste des 53 communes de l'Hérault où les marchés sont autorisés à ouvrir sur dérogation