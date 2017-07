Congrès mondial des maladies du bois de la vigne à Reims : comment faire face au fléau ?

Près de 240 chercheurs sont réunis à Reims jusqu'au 7 juillet au Congrès international des maladies du bois de la vigne. Ils exposent leurs recherches sur ces maladies qui pourraient ravager à l'avenir les vignes dans le monde entier, y compris en Champagne. Si un remède efficace n'est pas trouvé.

Le centre des congrès de Reims accueille depuis mardi le 10ème Congrès international consacré aux maladies du bois de la vigne. C'est la première fois que ce congrès se déroule en France : il réunit près de 240 chercheurs venus de 29 pays (Espagne, Portugal, Australie, Pérou... et France bien sûr) qui viennent tous présenter les résultats de leurs recherches sur ces maladies qui touchent les ceps de vigne dans TOUS les vignobles. Officiellement, 13 % des vignes en moyenne sont touchées en France par ces maladies du bois de la vigne, dont les plus connues sont l'"eutypiose" ou l'"esca", et qui conduisent presque toujours à l'arrachage des ceps.

C'est le vignoble lui-même qui est menacé -- Christophe Clément directeur de recherches à l'URCA

En Champagne, seules 2 % des vignes ont été touchées en 2016, mais ici comme ailleurs, le chiffre pourrait bien être sous-estimé car les symptômes ne sont pas toujours visibles. Les responsables de ces maladies sont des champignons, et la difficulté c'est d'arriver à les cibler au coeur du bois. "Avec un traitement traditionnel par enjambeur la molécule active ne va pas atteindre les champignons qui sont au coeur du bois donc il y a des essais qui sont faits d'infiltrations de fongicides à l'intérieur des ceps, mais vous imaginez à 8 800 pieds par hectare en Champagne ?! ça va pas être possible techniquement...", explique Christophe Clément, le directeur de l'unité de recherche sur la vigne et le vin de Champagne à l'Université de Reims.

"En 2017, il n'y a pas de moyen efficace pour lutter contre ces maladies..." Copier

Les chercheurs s'accordent à dire que la solution ne viendra pas d'un fongicide miracle... mais d'une combinaison de solutions biologique, génétique, pratique. Surtout à l'heure où la tendance est à la réduction des produits phytosanitaires dans les vignes. Mais force est de constater que depuis l'interdiction en France en 2001 de l'usage de l'arsenite de sodium (interdit en Italie dès 1977 car cancérogène), aucun moyen efficace de lutter contre les maladies du bois de la vigne n'a été trouvé. Or les chercheurs du monde entier savent qu'il y a urgence. "Il y a une petite progression annuelle et il y a aussi une grande variation par rapport aux conditions climatiques...", précise Florence Fontaine qui travaille à l'Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA).

Il y a aussi des problèmes dans les jeunes vignobles... -- Josep Armengol chercheur espagnol

Problème : les recherches montrent aujourd'hui que les maladies du bois de la vigne apparaissent de plus en plus tôt. Josep Armengol travaille depuis plus de 20 ans sur les maladies du bois de la vigne en Espagne : "Les maladies du bois, traditionnellement, ont été très importantes dans les vignobles âgés mais maintenant il y a aussi des problèmes dans les jeunes vignobles les 3 ème, les 4ème années après la plantation... alors on a constaté dans tous types de situations qu'il y a des plantes attaquées et il y a aussi un nombre important de plantes qui meurent...". Ce chercheur espagnol mène d'ailleurs aujourd'hui ses recherches dans les pépinières.

Reportage au Congrès international des maladies du bois de la vigne. Copier

Heureusement, les fonds pour les recherches augmentent. Y compris en France. Puis le ministère de l'agriculture a ouvert des programmes pour la lutte contre le dépérissement du vignoble, et donc entre autres les maladies du bois de la vigne.