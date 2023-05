Connaissez-vous bien les fraises du marché de Phalempin?

Comme les autres cultures, les fraises produites dans notre région ont pâti du manque d'ensoleillement et de pluie de ce printemps. Résultat: la campagne de cueillette des fraises a commencé avec une quinzaine de jours de retard par rapport aux années précédentes. Mais rien d'inquiétant selon Sébastien Gravalaine, du GAEC Gravelaine, à Camphin-en-Carembault: "Ce n'est de toute façon pas au début qu'on fait les meilleurs rendements. Ce qui fera les rendements, ce sont plutôt les températures de cet été!". Et la bonne nouvelle, c'est qu'on trouve des fraises de Phalempin jusqu'au mois d'octobre.

ⓘ Publicité

Mais c'est quoi, exactement, la fraise de Phalempin?

Pour être exact, il faudrait parler de la fraise du marché de Phalempin, ce marché étant une coopérative agricole, basée à Phalempin, au sud de Lille, qui rassemble 230 producteurs des Hauts-de-France. Parmi eux, ils sont une quarantaine à fournir des fraises à la coopérative qui les revend ensuite à la grande distribution. Toutes ces fraises sont donc vendues par la coopérative sous la marque commerciale de la Fraise du Marché de Phalempin, alors qu'en réalité, aucun des producteurs de fraise ne se trouve à Phalempin même. Les producteurs qui alimentent le Marché de Phalempin se trouvent en Pévèle, dans les Weppes, dans le Béthunois, en Flandres... tous sont dans les Hauts-de-France. En clair, la fraise de Phalempin n'est pas une variété de fraise!

Une quarantaine de producteurs livrent leurs fraises au Marché de Phalempin où les barquettes sont placées dans un fin plastique, avant d'être vendues à la grande distribution © Radio France - Odile Senellart

Sous ce nom commercial, différentes variétés de fraises sont vendues. La saison a d'ailleurs commencé le 18 avril avec les fraises Gariguettes, il y a aussi les Joly, les Charlotte, les Marigettes (un croisement entre des Mara des Bois et des Gariguettes), etc. Au total, le marché de Phalempin commerciale environ 600 tonnes de fraise chaque année.

Une fraise locale et cueillie à maturité

Face à la redoutable concurrence des fraises du Sud et de Bretagne, les fraises du marché de Phalempin n'ont pourtant pas à rougir, elles ont des arguments à défendre, comme l'explique Marie-Amélie Decherf, responsable de la communication du Marché de Phalempin: "Aujourd'hui où l'on met beaucoup en avant l'importance de consommer local, eh bien il faut rappeler que la fraise de Phalempin est locale! On sait d'où elle vient. Et autre particularité: comme elle est locale, elle est cueillie le matin même, à maturité, au moment où elle est le plus riche en sucre et donc le plus goûteuse**"**, et ce contrairement à d'autres fraises qui doivent supporter un long voyage et donc être cueillies avant d'être arrivées à pleine maturité.