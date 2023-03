Connaissez-vous le métier de courtier en vin ? D'après le nuiton Rémi Barbier c'est une mission de proximité

Vis ma vie

On vous présente Rémi Babier, l'un des 45 courtiers en vin de Bourgogne. Il a aussi été vigneron puis négociant pour les plus grandes maisons. Ce nuiton d'origine porte depuis toujours un grand amour pour notre terroir bourguignon. Il faut dire que la famille Barbier a une grande histoire avec Nuits-Saint-Georges. Son papa Bernard en a été sénateur-maire de entre 1969 et 1998.

Son métier consiste à mettre en relation vignerons et négociants et surtout, à gérer toutes les étapes des transactions. Une aubaine pour les vignerons qui peuvent se concentrer sur leur premier métier : cultiver la vigne.

Le courtage est-il respectueux de l'environnement ?

En tout cas il s'y intéresse fortement. Quand Rémi Barbier a commencé à travailler pour terroir viticole bourguignon, il y a environ 40 ans, personne ne parlait d'écologie. Aujourd'hui, les acheteurs veulent du bio.

La charrue avant le courtage

Le cheval Mercure fait une pause en haut du coteau après une grosse montée de labour © Radio France - CM

Même après plusieurs décennies passées à vendre du vin bourguignon, à visiter les domaines, à se promener dans les vignes, Rémi est toujours aussi émerveillée devant une scène de labour à cheval. Les quadripèdes Max et Mercure viennent d'Arbois dans le Jura pour chouchouter les vignes de Nuits-Saint-Georges.

Courtier, un métier qui rime avec fidélité

Pour mieux comprendre les missions d'un courtier en vin, nous rencontrons l'un des clients de Rémi Barbier dans les Hautes-Côtes de Nuits.

Nicolas, collaborateur de Rémi, vigneron au domaine Thevenot à Marey-lès-Fussey. © Radio France - CM

Vendre du vin en Bourgogne c'est facile

L'engouement est là ! Le terroir viticole de notre région est connu et apprécié dans le monde entier. Un très grand avantage pour Nicolas et Rémi.

