Conséquences de la canicule en Gironde : les viticulteurs ont "évité la catastrophe"

Gironde, France

Des feuilles sèches qui crissent comme en plein automne, des raisins brûlés ou complètement asséchés : c'est la conséquences des deux épisodes de canicule qui ont touché la Gironde, fin juin et la semaine du 22 juillet. Pascal Brandeau, viticulteur bio depuis vingt ans, cultive onze hectares de vignes et produit l'équivalent de 50 000 bouteilles en Vin de France, Bordeaux et Bordeaux supérieur. "Côté ombre, il y a du feuillage, mais côté soleil il n'y a plus de feuilles. Les raisins ne sont pas trop atteints, les feuilles ont pris essentiellement" explique-t-il.

Sur certaines grappes les fruits sont brûlés, et ressemblent à des raisins secs que l'on peut acheter dans le commerce. "Ce n'est pas la catastrophe, c'est une petite perte, mais si la canicule revient les raisins qui ne sont plus à l'ombre vont griller. Je prie ou je serre les fesses, ce n'est pas toujours évident", plaisante-t-il.

Pascal Brandeau nous emmène dans ses vignes. Copier

Ces raisins, dans une parcelle bio d'Ambès, ont été littéralement grillés par le soleil. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

"Tous les vignerons ont une ou deux parcelles assez sévèrement touchées" estime Philippe Bardet, vigneron à Saint-Émilion et ancien co-président de la commission technique du Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB). Mais pour lui, ces pertes sont compensées par les bénéfices liés au stress hydrique : "La première canicule précoce a envoyé le signal à la plante qu'il allait falloir se protéger du soleil et économiser l'eau ; lors de la seconde, elle était donc préparée. Il y a eu des pertes, des raisins brûlés, le rendement sera moins important, mais les pluies qui ont suivi font espérer que la récolte sera de meilleure qualité."

La Gironde relativement épargnée

Chanceuse, la Gironde ? Elle a été moins touchée que d'autres régions viticoles selon Bruno Samie, coordinateur du conseil en Gironde pour la chambre d'agriculture : "Le phénomène sera gérable pour la fin de la saison et les pluies qui ont suivi permettent d'avoir l'espoir d'une belle récolte". Il détaille : "La première vague de chaleur a posé des difficultés sur les vignes fragiles mais a été relativement neutre car les matinées étaient assez humides. Par contre quand les températures ont dépassé 40°C par endroits en juillet, il y a eu un impact important sur les terroirs légers, sablonneux, comme ceux des Graves, du Médoc ou de Saint-Émilion."

Sur ces terrains, l'enracinement est difficile ; les plantes peinent donc à puiser de l'eau en profondeur. Les autres victimes de cet épisode de canicule sont les jeunes plantations, c'est-à-dire les vignes qui ont moins de sept ans, car leur système racinaire n'est pas assez profond pour aller chercher l'eau.

"La Gironde est moins touchée que les autres régions viticoles" - Bruno Samie, conseiller viticole pour la Chambre d'agriculture de Gironde Copier

Ces grappes ont eu un "coup de soleil" explique Pascal Brandeau, viticulteur bio à Ambès. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

L'espoir d'une belle récolte ?

"Tous les vignerons ont une ou deux parcelles assez sévèrement touchées" estime Philippe Bardet, vigneron à Saint-Émilion et ancien co-président de la commission technique du Comité interprofessionnel des vins de Bordeaux (CIVB). Mais pour lui, ces pertes sont compensées par les bénéfices liés au stress hydrique : "La première canicule précoce a envoyé le signal à la plante qu'il allait falloir se protéger du soleil et économiser l'eau ; lors de la seconde, elle était donc préparée. Il y a eu des pertes, des raisins brûlés, le rendement sera moins important, mais les pluies qui ont suivi font espérer que la récolte sera de meilleure qualité."

Patrick Vasseur, viticulteur et vice-président de la chambre d'agriculture de la Gironde, est plus prudent : "Ces canicules s'ajoutent aux autres aléas climatiques subis depuis le début de l'année. On a eu deux périodes de gel, du froid lors de la floraison. A cause des fortes chaleurs, sur ma propriété j'ai 10 à 15% de surfaces touchées, le rendement y sera probablement divisé par deux. C'est quand même une année assez compliquée, même si on n'est pas dans le Midi où les vignes ont toutes grillé."