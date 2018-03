Menton, France

À Menton, ce sont les agrumes qui sont touchés, surtout les citrons qui sont très fragiles et résistent mal aux températures négatives. Certains jeunes citronniers ont été complètement gelés et sont devenus jaunes.

Citronnier mort © Radio France - Romain Sost

3000 euros de perte pour trois jours de gel

Pour les citronniers adultes, il faut se rapprocher de l'arbre et toucher les citrons. Là où la neige a collé, les citrons sont devenus mous, et les tissus légèrement translucides. C'est à peu près la moitié des citrons qui sont concernés.

Citron abîmé par le froid © Radio France - Romain Sost

Selon les producteurs mentonnais, les avis divergent : certains souhaitent récolter les citrons altérés afin de les transformer en confiture ou en liqueur de citron. Pour d'autres, la production doit être jetée car le jus n'est plus bon. "Quand ils sont gelés, après le jus est amer. Il m'en restait entre 5 et 600 kilos. A 5 euros le kilo, le calcul est vite fait : 3000 euros de perte à cause de trois jours de gel et de verglas", explique Pierre Ciabaud, agrumiculteur à Menton.