Face au gel, le président marnais des producteurs de légumes plaide pour des aides au cas par cas

Le ministre de l'agriculture a déjà parlé de catastrophe historique après le gel qui a détruit des hectares d'arbres fruitiers, de vignes et de cultures un peu partout en France. Et les maraîchers ne sont pas épargnés, même ceux qui ont des serres. "On a des dégâts minimes par rapport à l'arboriculture mais des dégâts quand même sur la fraise, sur le concombre, sur de la tomate aussi et puis dans du plein champ sur de la salade...", explique Jacques Rouchaussé dans des serres de l'exploitation familiale à Mardeuil.

La durée est exceptionnelle -- Jacques Rouchaussé

Historique : le mot est loin d'être exagéré selon le président des Légumes de France. "Descendre -5, -6, -7 degrés là oui c'est historique... on a eu trois jours la semaine dernière, on a trois nuits de gelées annoncées cette semaine, la durée est exceptionnelle et la plante a été figée", souligne encore Jacques Rouchaussé.

à lire aussi Dans la Marne, encore du gel attendu et la crainte dans les vergers

Un fonds d'urgence ou fonds de garantie

Le gouvernement a annoncé le déplafonnement du régime d'indemnisation des calamités agricoles, dispositif qui date de 1964."Au niveau du secteur des maraîchers, les calamités agricoles on ne les touchera pas car vous avez un pourcentage de pertes par rapport à votre production annuelle et automatiquement quand on a une plantation qui est foutue on replante, les pertes ne sont pas assez importantes pour rentrer dans les calamités agricoles".

Jacques Rouchaussé : interview complète à réécouter. Copier

Jacques Rouchaussé plaide pour le cas par cas car on ne peut pas mettre viticulture, arboriculture, grandes cultures et maraîchage dans le même sac. Et il demande un nouveau dispositif d'aides : "aujourd'hui ce qu'il faut c'est de pouvoir dégager de l'argent quand nous avons des bonnes années, et j'espère qu'on en aura encore, et pouvoir le mettre de côté et le ressortir les mauvaises années : un fonds d'urgence pour aléas climatiques".

Le président de Légumes de France souhaite des discussions sur ce point avec le ministère de l'agriculture, mais aussi les assurances.