Consommateurs et producteurs se retrouvent au Salon des vins des vignerons indépendants de Strasbourg

Le 24e Salon des vins des vignerons indépendants a lieu en ce moment dans le Parc des expositions de Strasbourg. Cet événement ne cesse de prendre de l'ampleur avec 53.000 visiteurs l'an passé.

Jusqu'à ce lundi 20 février, le 24e Salon des vins des vignerons indépendants prend ses quartiers dans le Parc des expositions de Strasbourg. L'année dernière, il avait accueilli 53.000 visiteurs sur les trois jours d'événement, des amateurs de vins, novices ou confirmés. Dans tous les cas, des consommateurs qui veulent savoir ce qu'ils achètent.

Pour Daniel Bouty, président des Salons des vins des vignerons indépendants, depuis les débuts du Salon à Strasbourg il y a 24 ans : "Il s'est établi un lien de confiance, cela veut dire que les visiteurs se sont fidélisés à travers tel vin ou tel vin et on a un développement qui est d’autant plus intéressant qu'on a cette clientèle de jeunes qui ont 20 ans 30 ans, que l'on ne voit pas partout et puis, les visiteurs viennent de partout, ici il faut savoir parler allemand, anglais, Strasbourg est un carrefour et ce carrefour il fonctionne avec le vin".

576 stands et autant de producteurs et vignerons

C'est une route des vins en intérieur, dans le Parc des expositions de Strasbourg. Au lieu des vignes à perte de vue, il y a les stands. 576 alignés le long des allées. Ils sont indiqués sur un plan. Ces stands se ressemblent tous. Un petit comptoir blanc et un panneau avec le nom du domaine et sa région. Il n'y a pas de différence de présentation entre un grand cru classé et un vin plus modeste. De plus, les producteurs ne sont pas placés par région mais de manière aléatoire. Un Bordeaux peut côtoyer un Bourgogne et un vin de Champagne, toutes les régions viticoles de France sont représentées.

Certains visiteurs comme Luc, se laisse porter "c'est un petit peu des vins de partout, de tous les côtés, on sait pas trop comment c'est rangé, mais cela permet de faire des découvertes". De son côté, Mélanie a l'impression de voyager : "Cela permet de revisiter la France, de voir d'où vient le vin, dans quelle région, des régions que l'on ne connaît pas du tout. On voyage aussi en faisant le salon."

Mais d'autres visiteurs préfèrent les voyages organisés. Jérémy a tout prévu. La liste des stands à faire, il sait quels vins il veut goûter. C'est la troisième fois qu'il vient et chaque année, il peaufine l'organisation de sa visite : "Avec un ami on a fait la liste des vignerons qu'on voulait voir sur le site, on a la liste. On va y passer quatre heures".

Le lien direct consommateur / producteur

Le lien entre consommateur et vigneron est au cœur de ce salon. Le temps de la dégustation, le vigneron raconte son domaine, ses vignes et parle de son vin. Le consommateur peut poser toutes les questions comme le raconte Marie-Pierre Guittet, viticultrice dans le Rhône :"Les gens sont très curieux, cela peut-être des questions techniques ou des questions sur les origines familiales. Mais dans tous les cas, en tant que vigneron et producteur, on a une responsabilité vis à vis du client. Les échanges ne sont jamais anonymes".

Parfois même des liens se créent. Régis a sa liste de producteur qu'il connaît bien "une quinzaine à peu près" et il ne choisit "jamais rien au hasard". Pour lui, "c'est l'occasion de discuter du vin, de toutes ces caractéristiques, il y a un petit lien qui se créé autour du vin. Après, il y a des producteurs qui sont plus sympas que d'autres et bien on va vers les plus sympas". Quand le courant passe bien entre producteur et consommateur, cela peut même donner lieu à des amitiés. Sandrine de Vermont, viticultrice à Vaux dans le Beaujolais croisent souvent des habitués : "il y a des visages, des noms qui marquent, on devient amis on se demande des nouvelles de nos enfants".